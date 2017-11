Cristiano en Zidane zien "geen crisis"? Deze cijfers wijzen op alarmfase rood Niels Vleminckx

12u01 0 Photo News Cristiano's mond zegt dat het geen crisis is. Zijn gezicht spreekt een andere waarheid. Het gaat niet goed met Real Madrid. A fgelopen weekend 2-1 verliezen tegen het nietige Girona, gisteren pijnlijk weggespeeld door Tottenham. "Maar het is geen crisis", zweren Cristiano Ronaldo en coach Zinédine Zidane. Het spijt ons, señores, maar de statistieken vertellen een ander verhaal.

Photo News Zinédine Zidane kan een Spaanse vloek net onderdrukken. 3-1-verlies tegen Tottenham: pijnlijk

1. Nooit 8 punten ingehaald

De Koninklijke heeft het geluk dat Borussia Dortmund tot twee keer toe punten weggooide tegen APOEL en dat de volgende ronde van de Champions League zo goed als binnen is. Maar in de competitie ziet het er een pak minder vrolijk uit. Real staat acht punten achter op Barcelona. In de geschiedenis is het nog nooit gebeurd dat de club uit de hoofdstad een kloof die even diep (of dieper) is, heeft goedgemaakt. Enkel een mirakel kan de Koninklijke dus helpen in La Liga.

EPA Kroos en Ronaldo druipen af na alweer een teleurstellend resultaat

2. Zorgwekkend slechte afwerking

De onderliggende offensieve statistieken van Real Madrid zijn niet eens zo slecht. FourFourTwo becijferde dat de Spaanse topclub eigenlijk al 27 competitiegoals had moeten maken - in de praktijk zijn het er slechts 19. Dé exponent van het plotse gebrek aan killersinstinct is zowaar Cristiano Ronaldo. In de Champions League heeft hij er wel zes gescoord, in de competitie zit de Portugees amper aan 1 goal. En dat na 40 schoten.

Photo News Zidane geeft instructies, maar met minder succes dan vorig jaar

3. Ondermaatse bank

Eén van de sterke punten van Real Madrid vorig seizoen: de indrukwekkende bank.

Eén van de zwakke punten van Real Madrid dit seizoen: de ondermaatse bank.

De Koninklijke besloot afgelopen zomer om flink wat geld te verdienen aan spelers die doorgaans niet in de basis stonden. Denk maar aan Alvaro Morata (Chelsea), James Rodriguez (verhuurd aan Bayern), Mariano (Lyon), Danilo (Man City). Morata en Mariano alleen al hebben ondertussen al 14 goals gemaakt in andere clubkleuren. In de plaats van de vele vertrekkers blijft veelal jeugdig talent over. Met als gevolg dat de enige echte doublure voor spits Benzema de amper 18-jarige Hakimi is. Slotsom: een echt plan-B heeft Real niet meer.

EPA James en Morata, vorig jaar luxe-invallers, dit seizoen bijzonder hard gemist

4. Blessuregolf

Het helpt ook niet dat Real Madrid kampt met een zee aan blessures. Een bloemlezing: Marcelo, Casemiro, Benzema, Bale, Varane, Kovacic, Navas, Carvajal hebben op enkele maanden tijd allen al aan de kant gestaan.

Daar sta je dan, zonder plan B.

AFP Cristiano grijpt naar zijn dij, maar veel van zijn ploegmaats waren dit seizoen al zwaarder gekwetst

REUTERS Wat een trainer lijden kan. Zinédine Zidane, woensdagavond, Wembley.