Corona-uitbraak bij Waasland-Beveren: 7 spelers leggen positieve test af, match tegen KVO in gevaar

Burgerlijk, bio-, of industri­eel? De ene ingenieur is de andere niet

13 oktober Als ingenieur kan je veel richtingen uit. Voor je nog maar je hoofd breekt over de sector of het bedrijf waar je aan de slag wilt, moet je op school alvast de keuze te maken tussen burgerlijk, industrieel of bio-ingenieur. Jobat.be bekijkt studies, takenpakket en loon van diverse ingenieurs.