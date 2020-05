CORONA LIVE. Uniek toeschouwersproject bij Deense eersteklasser - Tsjechische competitie kan morgen hervatten Redactie

22 mei 2020

19u12 0

Geen sportactiviteiten in België tot 31 juli en meteen ook officieel het einde van onze voetbalcompetitie, maar ook internationaal gooit het coronavirus zowat overal roet in het eten. Geen EK voetbal, geen Olympische Spelen en de Tour de France die pas op 29 augustus begint. Via deze liveblog blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.