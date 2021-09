Conte over Chelsea: “Pas als ze weten hoe ze Lukaku aan moeten spelen, worden zij het te kloppen team”

Olympische Spelen Achteraf gezien was ze er liever niet bij geweest op de Spelen, Simone Biles: “Ik had al ruim voor Tokio moeten stoppen”

28 september Simone Biles heeft spijt van haar deelname aan de Olympische Spelen van Tokio, zegt ze in een interview in New York Magazine. "Als je kijkt naar alles wat ik de afgelopen zeven jaar heb doorgemaakt, had ik nooit meer in het olympisch team moeten komen", aldus Biles, die in Tokio door mentale problemen de meeste wedstrijden oversloeg.