Conor McGregor roept Ierland en rest van de wereld op tot volledige lockdown

Stijn Fraeters

25 maart 2020

18u22

Bron: ENEX

0

De extravagante Conor McGregor wilt een ‘full lockdown’. Dat vertelt hij op dinsdag 24 maart in een videoboodschap op zijn Facebookpagina. In de video richt de mixed martial arts-ster zich voornamelijk naar zijn landgenoten, het Ierse volk, en enkele belangrijke Ierse politici. De ervaren vechtersbaas schuwt de metaforen niet. “We zitten allemaal samen in de rode hoek te wachten op de bel. Laten we samenkomen en zelf de bel rinkelen”. Volgens McGregor hangt het lot van de Ierse natie hiervan af. Hij hoopt dat Ierland, samen met de rest van de wereld, de juiste keuze maakt. “Dit is mijn voorstel en ik bid dat we dit kunnen realiseren”, besluit hij. Toeval of niet - enkele uren later kondigde de Ierse premier Leo Varadkar nieuwe, beperkende maatregelen aan.