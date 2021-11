Collectieve ‘oef’: geen nieuwe besmettingen bij Club

Rode Duivels Wie in Qatar wil samenwer­ken met KBVB zal charter voor mensenrech­ten, diversi­teit en arbeidsom­stan­dig­he­den moeten onderteke­nen

Over een jaar start in Qatar het meest omstreden WK in de geschiedenis van het voetbal. De Belgische voetbalbond (KBVB) blijft niet bij de pakken zitten en hoopt via het WK de slechte arbeidsomstandigheden in de Golfstaat te verbeteren. Bedrijven in Qatar die willen samenwerken met de KBVB zullen bijvoorbeeld een charter moeten ondertekenen. Dat schrijft De Zondag. CEO Peter Bossaert wil zo de druk op het land verhogen om de arbeidsmigranten beter te beschermen en de mensenrechten te doen naleven.

