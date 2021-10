Colbrelli klopt verrassende Vermeersch en Van der Poel in sprint der stervende zwanen en wint Parijs-Roubaix

De eerste natte Parijs-Roubaix sinds 2002. Dat stond de renners te wachten in de Hel van het Noorden. Door de aanhoudende regen van afgelopen nacht en deze ochtend waren sommige stroken gedeeltelijk onder water gelopen of in een modderbrei veranderd. “Ik verwacht een slagveld”, vertelde Mathieu van der Poel vanmorgen aan VTM Nieuws. En of de Nederlander gelijk kreeg.

In een razendsnel eerste wedstrijduur ontspon zich een gevecht om de plekjes in de vroege vlucht. Uiteindelijk koos een omvangrijke kopgroep van zo’n 30 renners het ruime sop. Een bijzonder interessante groep, want met onder andere Greg Van Avermaet, Jasper Philipsen, Davide Ballerini en Florian Vermeersch - onthoud die naam - slopen enkele sterke renners mee. In de achtervolging namen BORA-hansgrohe, Arkéa Samsic en Astana de handschoen op.

Peloton in stukken en brokken

Vanaf de eerste kasseistrook in Troisvilles spatte de koers vervolgens volledig uit elkaar - zowel vooraan als achteraan. Van der Poel kreeg na de sector ook nog eens af te rekenen met materiaalpech, maar de kopman van Alpecin-Fenix nam z’n plekje in het uitgedunde peloton snel weer in. Dat zat er voor Peter Sagan niet in - de winnaar van 2018 smakte hard tegen de grond en zou nooit meer in beeld komen.

Een beresterke Florian Vermeersch - amper 22 - reed toen al samen met de Nederlander Nils Eekhoff in de spits van de koers. Met een voorsprong van 3 minuten op de groep der favorieten was duidelijk dat onze landgenoot ver zou kunnen geraken. Maar dat hij tot op de piste van Roubaix zou mogen dromen van de zege, kon toen niemand voorspellen.

En wat met de favorieten? Wel, die schoten een eerste keer écht in actie in aanloop naar het Bos van Wallers. Een groep met Van der Poel, Wout van Aert en de andere favorieten dook samen de vijfsterrenstrook in, maar kwam er na enkele valpartijen versnipperd uit. Van Aert kon een crash voor zijn neus maar net ontwijken en moest achtervolgen, maar zette de scheve situatie vrij snel recht.

Beresterke Vermeersch

Toch zou blijken dat het ook vandaag niet de dag van Van Aert was. Onze landgenoot reageerde namelijk niet toen Van der Poel zijn sprong naar voren inzette. De Nederlander begon aan een raid en rolde verschillende renners op, om uiteindelijk in een groepje met Tom Van Asbroeck, Sonny Colbrelli, nog steeds die dekselse Florian Vermeersch en de verrassende Guillaume Boivin terecht te komen.

Op dat moment reed een sterke Gianni Moscon helemaal aan het front. De Italiaan leek even bezig aan een enorme solo, maar door een leegloper en een val waaide hij sneller dan verwacht terug. Op Carrefour de l’Arbre werd Moscon vervolgens voorbij gereden door de drie sterksten in koers: Mathieu van der Poel, Sonny Colbrelli en nog steeds die amper 22-jarige, maar beresterke Florian Vermeersch.

Met z'n drieën trokken ze naar de piste van Roubaix. Helemaal besmeurd door de modder zette Vermeersch bijzonder sterk aan, maar hij werd in de slotmeters nog geremonteerd door Colbrelli, die z'n eerste zege in een Monument boekte. Een compleet leeggereden Van der Poel strandde op de derde plaats. Over een half jaartje dan maar?

