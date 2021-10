Coëfficiëntenalarm! Club Brugge en AA Gent houden Belgische hoop levend, al is de kloof nog groot

Nog maar eens 1.600 punten in the pocket. De stuntzege van Ajax tegen Borussia Dortmund en de overwinningen van AZ, Vitesse en Feyenoord in de Conference League spekten het puntentotaal van Nederland dinsdagavond nog wat extra aan. Onze noorderburen dansen nu al weken aan een stuk de coëfficiëntenpolonaise. Dit seizoen sprokkelden de Nederlandse teams al het meeste punten van alle landen, zijnde 8.000. Daarmee troeven ze zelfs Engeland af.

Volledig scherm Haller, Antony en Klaassen aan het feest, dinsdagavond bij Ajax tegen Dortmund. Wéér punten voor de Nederlandse coëfficiënt. © AFP

En wat met België, vraagt u zich af? Nou, wij zingen meer dan één toontje lager. Een treurmars in plaats van een polonaise. Waar Nederland op kop staat, is het ver, vér naar beneden scrollen voor we ons land tegenkomen. De punten van Gent en Antwerp maken dat we nipt over godbetert Moldavië springen, die met dank aan de stunts van Sheriff Tiraspol in de Champions League al 4.500 punten sprokkelden. Wij blijven voorlopig op 4.600 steken.

Vrije val

Bij aanvang van deze campagne stond België nog negende, nu dreigt de vrije val. Bij de verdeling van de Europese tickets wordt er door de UEFA immers een vijfjaarcoëfficiënt gehanteerd, en volgend seizoen spelen we het geweldige seizoen 2016-2017 en de bijhorende 12.500 (waar we toen zelfs het zesde beste land van Europa mee waren) kwijt. Dat jaar schakelde AA Gent Tottenham uit in de Europa League en was Anderlecht te sterk was voor Zenit. Zowel Genk als Anderlecht halen uiteindelijk de kwartfinales van de Europa League. Dat waren nog eens tijden.

Door het wegvallen van dat seizoen staan we momenteel pas dertiende op de vijfjarenranking. En daar wringt het schoentje. Uit de top tien vallen staat namelijk gelijk met het verliezen van een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Om nog eens kwijlend naar Nederland te kijken: zij hebben ondertussen zelfs plaats zes in het vizier, wat hen twéé tickets voor de groepsfase van de Champions League zou opleveren, naast nog eentje voor de voorronde.

Volledig scherm © Photo News

Hoe ver staan we op dit moment van die cruciale tiende plaats? Zo’n 3.000 punten. En da’s een gigantische kloof als u weet dat een zege ‘slechts’ 0.400 punten oplevert. One hell of a job, maar niets is onmogelijk. Het is namelijk niet zo dat zelfs 9 zeges (9 keer 0.400 is 3.600) nog onvoldoende is om Rusland (dat tiende staat) in te halen. Europees overwinteren en hoog eindigen in je groep levert immers ook punten op.

Groepswinst of tweede? Extra punten

Mocht Club kunnen overwinteren in de groepsfase van de Champions League, levert dat meteen 0.800 punten op. Overwinteren in de Europa League bezorgt pas extra punten op bij het bereiken van de achtste finale (0.200), in de Conference League moet je al de halve finale halen voor 0.200 punt extra. Gelukkig krijg je ook punten voor het winnen van je groep, zelfs voor een tweede plaats. In de Europa League is dat 0.800 punten voor groepswinst, 0.400 voor een tweede plek, in de Conference League is dat 0.400 en 0.200.

Bent u nog mee? Stel - fictief voorbeeld - dat onze vier Belgische ploegen samen nog 6 keer winnen en dat pakweg Genk en Gent groepswinnaar worden, zou dat ons land al 3.600 (2.400 + 1.200) punten opleveren, en is de kloof al gedicht.

Wishful thinking?

Wishful thinking? Ja en nee. Ja, want ook de landen boven ons gaan uiteraard nog punten pakken. Nee, want zowel Rusland (10de), Oekraïne (11de) als Servië (12de) houden allen minder vertegenwoordigers over dan ons land. Rusland drie (Zenit, Spartak en Lokomotiv), Oekraïne drie (Shakhtar, Dinamo Kiev en Zorya Luhansk) en Servië slechts twee (Partizan en Rode Ster Belgrado), waar wij nog vier actieve teams hebben. De kloof op Schotland, Rusland en Oekraïne is al verkleind, Servië loopt nog wat voorop.

Het belang van de overwinning van Gent tegen Partizan, een echte zespuntenmatch, moet dus zeker worden onderstreept.

Volledig scherm © BELGA

Nog een positieve vaststelling voor het Belgisch voetbal is dat zowel Spartak Moskou (3 op 9), Lokomotiv Moskou (1 op 9), Zorya (3 op 9), Shakhtar (1 op 9), Dinamo Kiev (1 op 9) en Zenit (3 op 9) allesbehalve op koers liggen voor Europese overwintering. Rode Ster (7 op 9) en Partizan (6 op 9) doen het dan weer wel goed.

Europees overwinteren is de boodschap, en liefst met zo veel mogelijk overwinningen ook. Alle hoop op de terugwedstrijden.