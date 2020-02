Coach Serena: “Huidige aanpak werkt niet” MDRW

04 februari 2020

11u41

Bron: Reuters 0 Tennis Komt nummer 24 er nog? Serena Williams (38) heeft sinds de geboorte van haar dochter geen grand slam-toernooi meer kunnen winnen. Daarom stuurt haar coach Patrick Mouratoglou aan op een nieuwe trainingsaanpak.

Serena Williams is op jacht naar haar 24ste grandslambeker. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen met de Australische tennislegende Margareth Court. Het record voor meeste grand slam-titels staat momenteel op haar naam.

Sinds de geboorte van haar dochtertje Olympia in 2017 stond Serena in vier grand slam-finales. Maar ze wist geen van die vier finales te winnen. Vorige maand werd de Amerikaanse nog uitgeschakeld in derde ronde van de Australian Open.

De coach van Serena, Patrick Mouratoglou, wil met zijn pupil een nieuwe weg in slaan. “Zoals het nu gaat, werkt het niet. Toch blijft Serena vastberaden dat ze een nieuwe grand slam kan winnen, anders zou stoppen met tennissen. We moeten snel achterhalen waarom ze die finales verliest.”

Volgens Mouratoglou staat de tijd niet aan de kant van Serena. “Het is moeilijk in te schatten hoeveel kansen er nog zullen komen. Ik weet niet hoe lang ze nog zal spelen, maar het feit dat ze nog steeds grand slam-finales haalt, zegt veel over haar niveau.”