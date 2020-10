Clubarts Luc Vanden Bossche ruilt Buffalo's voor Anderlecht

Luc Vanden Bossche was clubdokter bij AA Gent sinds 2006. "Ik ben er trots op hoe we ons bij Gent hebben kunnen ontwikkelen van een dokterskabinet in een klein kotje in het Ottenstadion tot de medische cel op topniveau die er nu is", vertelt Vanden Bossche, die ook prof én diensthoofd is bij het UZ Gent. Het is niet dat Vanden Bossche uitgekeken was op AA Gent. "Het is gewoon zo dat Anderlecht mij een mooi project en een nieuwe uitdaging aanbood", zegt hij. "Na een aantal hartelijke gesprekken ben ik daar op ingegaan."