Club tankt tegen hulpeloos Oostende vertrouwen voor PSG: Lang blinkt uit met briljant doelpunt, nieuwkomer Sowah laat zich zien

Jupiler Pro LeagueDe gevraagde reactie. Club Brugge wervelde vanavond richting de zege tegen een tienkoppig KV Oostende: 3-0. Noa Lang was de grote man met twee goals, vooral zijn eerste was van briljante schoonheid. Club springt voorlopig weer naar de leiding en tankt vertrouwen voor de clash met PSG.

Club had wat recht te zetten voor een vol Jan Breydel, twee weken na de 6-1-afstraffing in Gent. Ook de bezoekende fans waren voor het eerst weer aanwezig. Zij zagen dat Philippe Clement nieuwkomers Hendry en Sowah meteen in de ploeg dropte. Bij KVO kreeg Fortès zijn eerste basisplaats, en die zou niet onopgemerkt voorbij gaan.

Club nam de match meteen in handen, onder impuls van onder meer een bedrijvige Sowah. Hij zorgde met twee gevaarlijke voorzetten van zijn gouden linkervoet voor de eerste dreiging. Hubert tikte een afgeweken bal in hoekschop, Vanaken kon niet met genoeg kracht en richting verlengen. KVO was fysiek niet de mindere van Club, maar moest het spel toch ondergaan. De afstandsschoten van - opnieuw - Sowah en Balanta belandden niet gek ver naast.

En dus kon een doelpunt niet uitblijven. U raadt het al, Sowah, pakte uit met een héérlijke crosspass richting Lang. De Nederlander zorgde met een zo mogelijk nog knappere aanname en dito afwerking voor de verdiende voorsprong van Club. Geweldige goal. Oostende probeerde het wel, maar was slechts één keer écht gevaarlijk voor rust. Mignolet moest een geweldige save uit zijn mouw schudden op een trap in de kluts van Gueye. Club dartelde verder en werd nog wat geholpen door debutant Fortès. De verdediger pakte twee keer dom geel op evenveel minuten.

Een vrijgeleide richting Brugse driepunter, want ook na de pauze kon KVO de landskampioen niets in de weg leggen. Na amper een minuut zoefde een vluchtschot van Vanaken centimeters over de lat. Bij zijn tweede poging was het wel prijs. Vanaken, volledig vrij aan de tweede paal, nam een voorzet van Mata vol op de slof. Hubert had geen verhaal tegen de pegel: 2-0, de boeken konden helemaal toe op Jan Breydel.

Club wilde het volle huis maar wat graag nog verwennen. Dat deed het ook, het dwong kans na kans af, maar daarbij ontbrak één ding: efficiëntie. De lijst met missers werd doorheen de tweede helft wel heel lang. Het voorzet-schot van De Ketelaere rolde voorlangs, Vormer en CDK verlengden niet goed genoeg, Sowah trapte onbesuisd naast. Dus vond Noa Lang het tijd om zich er nog eens mee te bemoeien. De Nederlander tikte rustig nummer drie binnen na knap voorbereidend werk van De Ketelaere en Vanaken. De kroon op het werk. Rits stuitte vijf minuten voor tijd ook nog op Hubert.

Club neemt zo (voorlopig) de leiding weer over in de Jupiler Pro League, al kan Union mits winst in Genk die zondag weer overnemen. Hoe dan ook tankt blauw-zwart voor de clash met het sterrenensemble van PSG dinsdag. Al zal Club dan wellicht iets meer tegenstand krijgen van Messi en co.

