Club speelt met vuur, maar wint van Beerschot na wedstrijd met vijf doelpunten en twee rode kaarten

Jupiler Pro League’t Scheelde niet veel of Club was net als tegen Eupen en Cercle op een gelijkspel gestrand. Finaal trok blauw-zwart de drie punten verdiend over de streep na een incidentrijke eerste thuismatch in een vol stadion.

Voor het eerst opnieuw een vol Jan Breydelstadion zondagavond voor de komst van Beerschot. Debutant in de basis Persyn genoot van de goeie sfeer - hij kwam in de plaats van Mbamba. Clement gooide zijn 4-4-2-systeem om naar een 3-5-2-variant, met opnieuw Lang en De Ketelaere voorin.

Club startte verschroeiend - na een handvol minuten kopte Balanta de openingstreffer op hoekschop van Vormer al tegen de touwen. Het leek een lange avond te worden voor Beerschot, al nam de landskampioen snel wat gas terug. Club controleerde, Beerschot probeerde via de diepgang van Noubissi en de lange bal van Holzhauser tegen te prikken. Zonder veel succes.

Op het halfuur sloeg het duo Lang-De Ketelaere een eerste keer toe. De Nederlander stuurde CDK goed diep, De Ketelaere liep knap rond Vanhamel heen om vervolgens de score te verdubbelen. Match al snel gespeeld, leek het, maar dat was zonder Dom gerekend. De verdediger ging vanop 25 à 30 meter zijn kans en verschalkte Mignolet met een knal in de bovenhoek. Op slag van rust incasseerden de Ratten evenwel een tegenvaller. Frans moest met een tweede geel naar de kant. D’Hondt deelde nog drie gele kaarten uit in de eerste helft, daar waar Ricca eigenlijk ook rood had kunnen krijgen na een drieste tackle.

Ondanks de numerieke minderheid was de eerste kans na rust voor de bezoekers. Soumare omzeilde de buitenspelval, maar pakte vervolgens uit met een mislukte stiftbal. Aan de overkant behoedde Vanhamel zijn ploeg op een poging van Lang voor de dubbele achterstand. Club drong aan en kreeg vlak voor het uur wat het verdiende. Debutant Persyn nam de afvallende bal na een goeie controle op de slof en ramde de 3-1 tegen de touwen. De landskampioen was plots ontketend - bij Beerschot was het vrouwen en kinderen eerst.

En toch waren de Ratten nog een paar keer gevaarlijk. Eerst moest Mignolet plat op een schot van Noubissi, even later vergat Soumare zijn spitsbroeder een makkelijk doelpunt aan te bieden na een slippertje van Mechele. Club, intussen met Dost in de rangen, liet af en toe los en gunde Beerschot zo de kans om alsnog op zoek te gaan naar de aansluitingstreffer.

Net als in Waregem liep Club opnieuw tegen een dubbele gele kaart aan. Deze keer was het Nsoki, die een kwartier voor inrukken uit het veld werd gestuurd. Tot overmaat van ramp verlengde Van den Bergh meteen een vrijschop van Holzhauser in doel… en hadden we weer een wedstrijd. Anders dan met tien tegen elf slaagde Beerschot er evenwel niet meer in gevaarlijk te zijn. Blauw-zwart speelde met vuur, maar kwam niet meer in de problemen. Na de goeie zes op zes tegen Zulte Waregem en Beerschot staat blauw-zwart zo aan kop, al kan het zondagavond nog door Union voorbij gestoken worden. Onderin blijft Beerschot laatste met één punt.

