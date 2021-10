Club Brugge is klaar voor een nieuwe stunt tegen Manchester City: "De Bruyne weet dat het lastig wordt"

Ziezo, missie volbracht. En dat is tegenwoordig al heel wat voor Club Brugge na al die slippertjes in de Jupiler Pro League. De focus kan na gisteravond meteen vol op de komst van Manchester City. Want dinsdag is het weer money time in Jan Breydel.

"Dit is goed voor het gevoel, we kunnen met een gerust hart naar die match toeleven", bracht Simon Mignolet het gevoel van heel blauw-zwart onder woorden. "Man City is de sterkste ploeg in onze poule, de best voetballende alvast. Het wordt opnieuw een andere match dan onze twee vorige in de Champions League. Als wij ons plannetje klaar hebben, zijn we zeker niet kansloos. Dat Pep ons niet zal onderschatten? Neen, dat was anders geweest in het geval van een 0 op 6. Nu zullen zij ons naar waarde schatten. Ik heb er de voorbije weken vaak met Kevin (De Bruyne, red.) over gesproken. Hij weet dat het lastig wordt. Als je nu in hun schoenen staat, dan kom je niet graag naar Jan Breydel. Normaal ben je als Belgische club altijd de underdog. Nu bekijken ze ons op een iets andere manier."

Philippe Clement: "Dinsdag gelden er héél andere criteria"

Respect

Ondanks zijn 'brace' van gisteren verdwijnt Ruud Vormer dinsdag behoudens verrassingen opnieuw naar de bank. "Een vraag die ik gelukkig niet hoef te beantwoorden", glimlachte Mignolet. Zijn coach, Philippe Clement, deed dat wel: “Dinsdag gelden er héél andere criteria. Zullen jullie dan ook vragen aan Guardiola of hij in hun volgende match Foden, Sterling, Jesus of De Bruyne op de bank zal zetten? Daar gaat het niet over", reageerde de T1 licht geprikkeld.

"De coach heeft het in zijn bespreking nog aangehaald", aldus Mignolet. "Dat er heel veel matchen volgen en dat we iedereen nodig zullen hebben. Wat Ruud betreft: ik had hem op voorhand gezegd dat hij zou scoren. (lacht) Hij is nog steeds de enige die de band draagt en daar hebben we alle respect voor. Hij is altijd belangrijk en dat was de voorbije weken niet anders toen hij op de bank zat."

De Ketelaere

Wie gisteren niet thuisgaf, was Charles De Ketelaere. Het lijkt erop alsof-ie zijn wedstrijden uitkiest, al is dat natuurlijk niet zo. CDK is té wisselvallig in de competitie, maar wel top in de Champions League of vorige week nog als doelpuntenmaker voor de Rode Duivels. Volstrekt normaal gezien zijn stormachtige ontwikkeling. "Dat heeft met zijn leeftijd te maken", nam Mignolet het toptalent in bescherming. "Dinsdag wordt het voor hem opnieuw een héél andere wedstrijd.”

Charles De Ketelaere gaf tegen KV Kortrijk niet thuis, mààr: "Dinsdag wordt het voor hem opnieuw een héél andere wedstrijd"

