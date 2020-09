Clijsters wil alles even op een rij zetten na vroege uitschakeling: “We zien wel wat de toekomst brengt” YP

02 september 2020

07u54 2 US OPEN De passage van Kim Clijsters op de US Open was er een van korte duur. De Limburgse won nog wel knap de eerste set tegen Ekaterina Alexandrova, toch ‘s werelds nummer 29, maar nadien liep het mis (3-6, 7-5, 6-1). Clijsters noemt de wedstrijd “veruit haar beste sinds haar comeback”, maar ze weet niet meteen hoe het nu voort moet. “We zien wel wat de toekomst brengt”, zei ze op de persconferentie achteraf.



“Tot voor de match van vandaag kende ik mijn opponente eigenlijk niet, enkel vanop de video’s die ik in de aanloop hier naartoe bekeek”, begon ze haar analyse van de wedstrijd. “En dan is het aftasten, zien hoe hard ze slaat, hoe nauwkeurig ze opslaat... Ik startte goed, speelde agressief, de service zat goed en ik probeerde haar uit balans te brengen. Ook in de tweede set waren er (break)kansen, maar het voetenwerk liep niet meer zoals dat zou moeten. Zij begon veel beter op te slaan en de ballen te retourneren... Ze miste gewoon veel minder dan in de eerste set. De derde set stond ze de bal gewoon nog beter te raken.”

We zien wel wat nu komt. Om eerlijk te zijn, ik weet het momenteel niet. Het was een vreemd jaar Kim Clijsters

‘t Viel dus nog wel mee bij onze landgenote, qua ontgoocheling. Ze heeft het over een nieuwe stap in de juiste richting. “Ja, natuurlijk. Dit is een proces, dat heb ik mezelf ook verteld toen ik aan deze nieuwe uitdaging begon. Dat er hard zou moeten gewerkt worden en dat er matchen verloren zouden worden. Het hoort er nu eenmaal bij. Ik voelde me goed. Ik heb heel hard gewerkt de laatste weken om klaar te geraken, om de buikspieren te laten genezen door ze tegelijkertijd ook te trainen. Ik denk dat we daar goed aan gedaan hebben. Ik heb alles gegeven om klaar te zijn voor deze match.”

“We zien wel wat nu komt”, gaat ze verder. “Om eerlijk te zijn: ik weet het momenteel niet. Het was een vreemd jaar. Toen ik startte in Dubai en Monterrey, was ik opgewonden om nog meer toernooien te spelen, met mijn gezin dat met me meereisde. Maar dat is nu niet gebeurd. We zien wel wat de toekomst brengt...”

Clijsters was blij om na al die jaren nog eens aan de start van een grandslamtoernooi te staan. “Ik ben hier nu al even zonder een match te spelen, ik heb veel kunnen trainen. Ik zat twee weken in de bubbel, zonder een match te spelen, dus ik keek er écht naar uit om te spelen. Het is nog steeds leuk om dit te doen, ik geniet ervan. Mijn opponent was heel sterk, er is bij momenten uitstekend getennist. Daar draait het uiteindelijk toch allemaal over”, aldus de Limburgse, die matchritme opdoen het moeilijkste noemt aan heel haar comeback. “Ik heb World TeamTennis gespeeld en door er zoveel te kunnen spelen, voelde ik me echt beter worden. Het is duidelijk dat het dat is wat ik nodig heb. De grootste uitdaging is, om tijdens de trainingen, mijn brein zo te trainen dat ik die bij momenten wat serieuzer ga nemen. Dat ik er wat afwisseling in steek.”

“Ik moet nu nog meer gaan focussen op mijn werkpunten. Ik denk dat dit van de drie officiële matchen die ik nu al opnieuw speelde, veruit mijn beste was. Dat is het positieve en daar moeten we op voortbouwen. Ik denk dat ik nu volwassener met een nederlaag omga dan pakweg tien jaar terug”, besluit ze.

