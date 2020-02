Clijsters opent deze namiddag derde carrière tegen ex-nummer één: "Geen angst, geen twijfels. Alleen motivatie" Filip Dewulf

17 februari 2020

00u00 0 Tennis D-Day in Dubai. Niet Kiki Bertens (WTA 8) maar wel Australian Open-finaliste Garbine Muguruza (WTA 16) is om 16 uur Belgische tijd de eerste tegenstandster in de tweede comeback van Kim Clijsters (36). "Ik moet vooral naar mezelf kijken."

Het is zover: 159 dagen na de aankondiging van haar terugkeer staat Kim Clijsters voor de vuurdoop. En wees maar zeker dat dit derde deel van haar carrière een vlammende start zal kennen. Garbine Muguruza, die door het forfait van Kiki Bertens de plaats van reekshoofd innam op de tableau, is in vorm. De 26-jarige Spaanse kende door persoonlijke problemen en een vertrouwenscrisis twee vreselijke seizoenen - vorig jaar viel ze voor het eerst sinds 2013 uit de top 35 - maar toonde met haar finaleplaats in Melbourne dat ze weer op de weg naar boven is. "Ik heb Garbine veel matchen zien spelen de laatste jaren", zei Clijsters. "Zij is een speelster die graag in de baan tennist en het punt wil domineren. Maar ik ga toch vooral focussen op mezelf."

Een uitstekende sessie met Halep gisteren moet de laatste twijfels en nervositeit omgezet hebben in een positieve vibe. "Dat was een hele fijne training, ja. We hebben goede rally's kunnen spelen. Het is gewoon leuk om tegen verschillende types uit te komen. De reactiesnelheid wordt daar beter van, het leren lezen van de tegenstandster... Kleine dingen die toch heel belangrijk zijn. Ik moet me daar weer comfortabel bij voelen. Ik denk dat dat de laatste dagen stukken beter is geworden."

Het wordt afwachten of het voldoende gaat zijn om ook tweevoudig grandslamkampioene en voormalig nummer één van de wereld Muguruza het vuur aan de schenen te leggen.

Of haar tweede comeback voor podiumvrees zorgt? "Nee, ik heb nog geen gevoel van angst gehad. Zelfs niet van twijfels. Ik voel vooral motivatie. Er zijn momenten geweest dat ik dacht dat bepaalde zaken nog beter moesten, maar ik heb nooit gedacht dat ik het niet meer kon. Dat is ook één van de redenen van mijn comeback: het geloof is nooit verdwenen."

Automatismen

Clijsters gaat blij van de baan stappen als ze voelt dat de automatismen aan het terugkeren zijn. "Tegen zo'n topper spelen, is daarbij de beste les." En dromen van een 'moment suprême'? "Toen ik zestien was, had ik nog van die dromen", lachte Clijsters. "Maar nu niet meer."