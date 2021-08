Clement wil niets lossen over transfer Wesley en blijft bij “lastige” ambitie om te overwinteren: “Zorgen dat we moeilijk te kloppen zijn”

Zouden ze bij Club Brugge wat hebben kunnen slapen na de loting van gisteren? Manchester City, PSG en RB Leipzig. En toch blijven ze in Brugge ambitieus. “Het is een fantastische uitdaging”, aldus Clement op het persmoment. “Elke speler droomt ervan zich te meten met de besten ter wereld. Mijn spelers gaan dat kunnen. Ik hoor dat Ronaldo nog naar City gaat, de besten ter wereld gaan passeren op Jan Breydel. De spelers moeten honger tonen, we gaan zorgen dat we moeilijk te kloppen zijn. Overwinteren blijft de ambitie, en dat lijkt me logisch. We weten allemaal dat het door deze loting een stuk moeilijker is geworden, maar er is niks mis met een lastige ambitie.”