Clement kan niet blijven schuiven met De Ketelaere: "Vaste positie vinden"

Er gaat de jongste weken geen dag voorbij, of er staat wel íets over Charles De Ketelaere (19) in de krant. Geprezen voor zijn talent en polyvalentie. Bejubeld voor zijn twee goals in de Champions League en z'n cool. Door waarnemers, analisten, oud-voetballers, zijn makelaar en ook z'n coach. "Ik ken Charles al heel lang", opende Clement. "Hij is op zijn best als tweede spits. Laat me daar heel duidelijk over zijn. Maar toen Ricca en Sobol onlangs geblesseerd waren, en we met de staf naar een oplossing zochten, heb ik met Charles gepraat over de positie van linksachter. Met dien verstande dat ik alles op mij ging nemen, mocht het niet goed zijn uitgedraaid. Charles wist dat."

Tweede spits

Het gegoochel met De Ketelaere - van tweede spits naar flankaanvaller, en vervolgens van linksachter naar nummer 9 - is volgens Clement "niet verkeerd voor zijn ontwikkeling". Omdat je "niet weet hoe een carrière uiteindelijk zal uitdraaien". Clement verwees daarbij naar Thomas Meunier. "Kijk hoe die bij Club is begonnen en waar hij nu zit. Thomas had dat zelf ook niet verwacht. Een carrière kan soms raar lopen. Nogmaals: Charles' beste positie is die van tweede spits, maar we zien wel hoe de toekomst uitdraait."

Clement beseft evenwel dat hij niet kan blijven schuiven met het beloftevolle jeugdproduct. "Met het niveau dat hij nu haalt, wil ik een vaste positie voor hem vinden. En tegelijk zal ik hem verder beschermen, want het kan niet de bedoeling zijn dat we Charles helemaal opbranden", beseft Clement, die logischerwijs al vragen kreeg over Lazio. "Dinsdag kan een historische dag worden. Een match die je voor de rest van je leven kan meenemen - zoveel momenten krijg je niet in een carrière. Die avond in Rome zal bepalen of onze campagne heel goed is geweest of zelfs historisch. Da's een heel mooie uitdaging, zonder dat het mes op onze keel staat. Maar... Da's voor na STVV."

Club dient inderdaad eerst orde op zaken te stellen in de Jupiler Pro League.

De Eeuwige Stad is pas voor als de Sint weer naar Spanje vertrekt. (NP)

