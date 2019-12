Clement kan derde trainer worden die blauw-zwarte dubbel pakt, Happel en Broos achterna TTV

19 december 2019

09u32 0 Club Brugge Preud'homme en Leko speelden het niet klaar. Maakt Philippe Clement zich straks wél onsterfelijk door de dubbel te winnen? "Slechts twee trainers zijn daar bij Club in geslaagd in meer dan 125 jaar", zo beseft Clement wat er vandaag op het spel staat.

Ernst Happel (1977) en Hugo Broos (1996). Club Brugge won in totaal 15 titels en 11 bekers, maar slechts twee trainers pakten in de 128-jarige clubhistorie de felbegeerde dubbel - dé ultieme prestatie voor een Belgische voetbalclub. Wil Clement straks als derde Club-coach dit huzarenstukje klaarspelen, dan moet hij eerst en vooral voorbij Anderlecht. In het Astridpark - daar waar hij als speler met 5-1 verloor (2003) en als interimcoach een 6-1-pandoering kreeg (2012).

Maar ook daar waar hij met Racing Genk kampioen werd en vanavond als torenhoog favoriet aan de aftrap verschijnt. "Ik leef niet in het verleden, toen ik nog haar had (lacht). Intussen heb ik er twee of drie keer gewonnen. We spelen een belangrijke bekerwedstrijd - of dat nu in Anderlecht, Standard of Mechelen is, maakt mij niet uit. Chadli of Kompany? Ik wil enkel mijn eigen ploeg beter maken. Dat we hen een tweede seizoen zonder Europees voetbal kunnen aansmeren? Niet mee bezig."

Anderlecht of geen Anderlecht, Clement en Club willen absoluut naar de volgende ronde. Blauw-zwart beseft dat een halve finale over twee wedstrijden perspectieven biedt voor de autoritaire competitieleider - en dat de Heizel mits winst vanavond binnen handbereik is. "Als we doorstoten, zijn we favoriet voor een finaleplaats. Omwille van wat mijn spelers al gepresteerd hebben. In de competitie krijg je de kans om dingen te herstellen, maar dat is in de beker niet zo. 't Is één match die beslissend is. En we willen op alle fronten zolang mogelijk meestrijden."

Preud'homme & Leko

Kampioenenmaker Preud'homme zag zijn meer dan levendige 'dubbeldroom' eind 2015 in de achtste finales uiteenspatten in Eupen. Leko en zijn titelploeg werden twee jaar later in de heenmatch van de halve finales op Sclessin van de mat getikt (4-1). 't Is geen sinecure om de dubbel te pakken, maar voor Clement kunnen de kaarten op dit moment niet veel beter liggen. "Het is een héél grote uitdaging (grijnst). Voor mij, maar ook voor de ganse groep. De laatste keer was in 1996 - in totaal is het nog maar twee Club-trainers gelukt in meer dan 125 jaar. Als je dat als groep bewerkstelligt, dan schrijf je geschiedenis. Wél probeer ik hen elke week duidelijk te maken dat we onze doelen enkel op het einde van de rit kunnen bereiken. Ze moeten zich niet gek laten maken en denken dat we dit op één been zullen doen. Want dan kies ik voor spelers die met twee benen spelen."

BeNeLiga

In de discussie over de BeNeLiga en het veranderende Europese voetbalklimaat laat ook Clement niet onbetuigd. "De afscheiding van de grote clubs gaat steeds verder. België zit op een breuklijn. De voorbije jaren hebben we heel goed gepresteerd. Boven ons budget zelfs, als je ziet dat bepaalde landen met meer middelen achter ons zijn gebleven. Als de trein straks vertrekt, moeten we zien dat we niet blijven stilstaan. Je wil in de voorste wagon zitten. Anders riskeer je dat clubs als Real, PSG en Manchester United hier nooit meer passeren. Kijk maar naar het stadiondossier van Club, dat al 12 jaar loopt. We hadden vandaag nog op een heel ander niveau kunnen zitten." (TTV)