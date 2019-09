Bingoal Gesponsorde inhoud Clement en Mazzu debuteren in de Champions League. Kunnen ze beter dan hun bekende voorgangers? Aangeboden door Bingoal

09 september 2019

14u00 0 Felice Mazzu (53) en Philippe Clement (45), de coaches van respectievelijk KRC Genk en Club Brugge, debuteren straks in de Champions League. Hein Vanhaezebrouck deed het hen voor bij KAA Gent. Michel Preud’homme bij FC Twente. Kunnen Mazzu en Clement in hun voetsporen treden en overwinteren? Of nog straffer : kunnen ze Mourinho achterna?

Preud’homme 2010-2011 : geslaagd met onderscheiding

Het was in de zomer van 2010 dat Michel Preud’homme bij FC Twente belandde. Na een lange periode Standard en een geslaagde passage bij KAA Gent mocht Preud’homme met de Nederlandse landskampioen voor het eerst in zijn trainerscarrière proeven van de Champions League. Het doel van de Tukkers bij aanvang van de competitie: Europees overwinteren.

De toen 51-jarige Luikenaar startte het kampioenenbal voortvarend met een gelijkspel tegen het grote Inter Milaan. Maar na een zware nederlaag in Tottenham en een gelijkspel thuis tegen Werder Bremen, was Twente op achtervolgen aangewezen. Begin november knokte Preud’homme zich echter opnieuw in de strijd met een knappe overwinning op het veld van de Duitsers. Een zege die later bleek te volstaan om derde te worden in de groep, goed voor een ticket voor de Europa League.

In die Europa League schakelde Twente eerst Rubin Kazan en Zenit Sint-Petersburg uit om in de kwartfinale kansloos – toen al half april - geëlimineerd te worden door het Spaanse Villareal. Maar Preud’homme kon terugblikken op een succesvolle campagne. Een paar maanden later verhuisde hij naar het Saoedi-Arabische Al Shabab, weliswaar mét complimenten van de grote bazen, daar in Enschede.

Van Haezebrouck 2014-2015: geslaagd met grote onderscheiding

Het Champions League-debuut van Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent, nadat de Buffalo’s in het seizoen 2014-2015 de landstitel pakten, verliep zowaar nog voorspoediger. Met gedurfd en aanvallend voetbal begon het met een magere één op negen, maar met een negen op negen in de terugmatchen maakte Vanhaezebrouck zich quasi onsterfelijk in de Arteveldestad.

KAA Gent werd tweede in zijn poule (na Zenit Sint-Petersburg, maar vóór Valencia en Olympique Lyon) en stootte verrassend – als eerste Belgische club in vijftien jaar - door naar de achtste finales. Daarin moesten de Gentenaar echter het hoofd buigen tegen VfL Wolfsburg. In de Volkwagen Arena slaagden de Buffalo’s er niet in een 2-3 thuisnederlaag nog om te buigen. Maar net als Michel Preud’homme mocht ook Hein Vanhaezebrouck het Europese toneel met meer dan opgeheven hoofd verlaten.

Mazzu en Clément?

Kunnen Felice Mazzu en Philippe Clément in de voetsporen van Preud’homme en Vanhaezebrouck treden en hun clubs Europees laten overwinteren? Kwalitatief lijken KRC Genk en Club Brugge niet te moeten onderdoen voor FC Twente en AA Gent, respectievelijk negen en vier jaar geleden.

Minder gunstig is de loting. Droomaffiches, dat wel. Zeker in het Jan Breydelstadion, waar Philippe Clément de komende maanden de sterren van PSG, Real Madrid én Galatasaray mag ontvangen, vliegen de tickets de deur uit. Goed voor de Brugse kassier, minder leuk nieuws wat overwinteringskansen betreft. “Plaats drie wordt het hoogst haalbare”, liet analist Marc Degryse eerder in deze krant al optekenen. Makkelijker gezegd dan gedaan.

En eigenlijk geldt hetzelfde voor de Limburgers. Liverpool en Napoli zijn twee absolute Europese topclubs, aangevuld met het Oostenrijkse Salzburg. Ook voor mijnwerkerszoon Mazzu is een derde plaats het hoogst haalbare, en zelfs dat wordt een aartsmoeilijk karwei.

Of kunnen Mazzu en Clement wat ooit Mourinho kon?

Trouwens, wat Preud’homme en Van Haezebrouck realiseerden was knap, maar zijn komen nog niet aan de enkels van José Mourinho. The Special One realiseerde in het seizoen 2003-2004 het ondenkbare met FC Porto: bij zijn debuut als hoofdtrainer in de Champions League meteen de beker met de grote oren mee naar huis nemen. Oké, een jaar eerder had hij al de UEFA-cup gewonnen. Maar Liverpool met 3-0 terug naar Engeland sturen in de finale van het grootste kampioenenbal, dat is geslaagd met grootste onderscheiding en gelukwensen van de examencommissie.

