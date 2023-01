Wat een bizarre wedstrijd. Bij Aalst sloop na een riante 0-2 plots zand in de scoremachine. Niet zo abnormaal. Ook vorige coach Idner Martins had met veel wisselvalligheid af te rekenen. “Ik zag de laatste tijd beterschap”, lachte nieuwe T 1 Christophe Achten bij de goede afloop in zijn vuist. “We pakken de drie punten. We kwamen hier op een drafje weg. Ook dat moet je kunnen. Misschien was het duel niet het etiket ‘moeders mooiste’ waard. Maar in dit soort nerveuze confrontaties telt alleen het pure puntengewin.”

Christophe Achten: “Op voorhand had ik al het gevoel dat het een ‘tricky’ strijd zou worden in Borgworm. Die jongens spelen niet onaardig. We hebben ze toch kunnen uittellen voor de play-offs met zes. We moesten de kansen benutten en dat hebben we in drie van vier sets gedaan. Ik denk dat we bijna ‘safe’ zitten voor de Champions play-offs. Met nog vier wedstrijden op de kalender voor de start van de tweede fase van het kampioenschap spelen we liefst drie keer in eigen huis in hal Schotte. We kruisen nog Maaseik, VH Leuven en Achel. Uit wacht alleen nog Caruur Gent.”

Christophe Achten

“Met 12 op 15 kunnen we nog derde worden”

In ieder geval heeft het bestuur van Lindemans Aalst een goede zet gedaan, toen Achten bij het Duitse Frankfurt (einde verhaal in de Bundesliga) vrijkwam. “Ik kende het huis. Bij mijn aanhef pakten we Borgworm begin december ’22 in met 3-0. Logisch dat we tegen Roeselare twee keer afknapten. Maar Guibertin (3-1) ging voor de bijl en mijn mooiste zege tot vandaag scoorden we in de hel van Menen: 2-3 via 16-18 in de tiebreak.”

De balans is van grote twijfels gekanteld naar erg positief. “Mijn team is op papier vaak het sterkst”, analyseert Achten. “Maar het komt er niet altijd uit. In Guibertin en in Achel morsten we met puntjes. Zo verzeil je natuurlijk in een precaire situatie. En het blessureleed van hoofdaanvaller Pauls-Renars Jansons (buikspieren) en middenman Lennert Heckel (pees in de voet) deed onze smalle kern geen goed. Mijn wisselmogelijkheden waren een tijdje uitermate beperkt. Vandaag konden ze weer voluit gaan. Dat zag ik graag gebeuren.”

Wat heb je meteen na de overname gewijzigd? “Ik heb gehamerd op drie elementen: meer structuur in het spel, ook zeer duidelijke afspraken regelen en resoluut meer aandacht hebben voor het teamgebeuren. Ik houd eenmaal niet van individualisme. Iedereen leek verloren te lopen en dat is nu ten goede veranderd. Je treedt aan als een hechte ploeg, wat er ook gebeurt. Ook vandaag gingen mijn jongens door het vuur in de derde en vierde set. Ze toonden veel weerbaarheid. Al hadden we het via 17-23 al moeten afronden in de derde set. ”

De vierde fase leek na 5-2 en 14-19 op een tweede alarm af te gaan. Bij 22-22, 22-24 en nog 24-24 konden Egor Bogachev en Seppe Baetens de driepunter over de streep trekken. (PLG)

BORGWORM: Cosemans 1 (Abinet 14), Madsen 17 (Cocchini), Fafchamps 9 (Abinet), Schroeven 5 (Van Looveren), Perin 19 (Cocchini), Van Dooren 5. Libero: Verstraete.

AALST: Monteiro 2 (Hoff 1, Jansons 1), Bogachev 16, Saarema 6 (Heckel), Overbeeke 18 (Hoff, Van de Velde, Jansons). Baetens 16, Sanches 15. Libero: Petersson

Star of the game

José Monteiro