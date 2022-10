Christian Benteke, vergeten spits van de Duivels, over eerste maanden in MLS én het WK: “Heb niet het gevoel dat de keuzes gemaakt worden op basis van prestaties”

Jupiler Pro League Hein Vanhaeze­brou­ck en AA Gent in survivalmo­dus: “Sommige jongens stuiten op limieten”

On to the next one. Na het povere gelijkspel tegen Shamrock Rovers bekampt AA Gent zondag alweer OH Leuven. De buikgriep die de Buffalo’s teisterde, lijkt gelukkig binnen de perken te blijven.

28 oktober