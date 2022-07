Chicago Sky verliest met Meesseman en Allemand finale van Commissioner’s Cup

Tennis Boris Becker vertoeft in ‘betere’ gevangenis en mikt op overplaat­sing naar Duitsland, maar dreigt nooit meer Engeland binnen te kunnen

Boris Becker dreigt, eens opnieuw in vrijheid, nooit meer het Verenigd Koninkrijk in te kunnen. Recent is de Duitse tennislegende (54) overgeplaatst van Wandworth naar het minder harde gevangenisleven in HMP Huntercombe in Oxfordshire. Dat is een instelling die zich specifiek richt op buitenlandse gevangenen, wat betekent dat Becker gedeporteerd zal worden nadat hij zijn celstraf heeft uitgezeten.

