Charline Van Snick redt Belgische judo-eer op Grand Slam in Tel Aviv

Charline Van Snick (IJF 6) won haar eerste twee kampen overtuigend met ippon tegen respectievelijk de Turkse Irem Korkmaz (IJF 37) en de Russin Anastasia Polikarpova (IJF 50). In de kwartfinale tegen de Spaanse Estrella Lopez Sheriff (IJF 29) kwam ze na 14 seconden al met waza-ari op voorsprong maar een minuut later counterde Lopez Sherif gevat met een ronddraaiende beenveeg en dat leverde in eerste instantie de gelijkmaker op. Maar nadat de jury de video nader bekeken had, werd die waza-ari omgezet tot de winnende ippon voor de Spaanse.

Op die manier moest Charline Van Snick (30) naar de herkansingen tegen de Franse Astride Gneto (IJF 8). In de twee vorige onderlinge duels trok Gneto telkens aan het langste eind maar nu domineerde onze landgenote toch lichtjes de kamp. Halverwege het gevecht raakte Charline Van Snick lichtjes geblesseerd toen haar been bij een draaiende beweging ongelukkig geklemd raakte tussen de onderbenen van de Française. Maar de Luikse zette dapper door en dat leverde anderhalve minuut voor tijd een ippon op nadat ze Gneto in een houdgreep had genomen.

Rond kwart voor vijf neemt ze het in de kamp voor brons op tegen de Kosovaarse olympisch kampioene Majlinda Kelmendi (IJF 5), die haar vorige maand op de IJF Judo World Masters in Doha versloeg in de kamp voor brons.

Ellen Salens (IJF 56) en Anne Sophie Jura (IJF 43) kwamen bij de -48 kg in Tel Aviv niet verder dan een eerste kamp toen ze beiden met ippon verloren tegen respectievelijk de Roemeense Monica Ungureanu (IJF 36) en de Chileense Mary Dee Vargas Ley (IJF 33).

Hetzelfde lot ondergingen Amber Ryheul (IJF 41) tegen de Spaanse Ana Perez Box (IJF 9) bij de -52 kg en Jorre Verstraeten (IJF 18) die bij de -60 kg met waza-ari verloor tegen de Rus Ramazan Abdulaev (IJF 93).

Kenneth Van Gansbeke (IJF 44) zong het een ronde langer uit bij de -66 kg nadat hij eerst de Duitser Sebastian Seidl (IJF 28) met waza-ari versloeg maar daarna in de verlengingen met ippon verloor van de Moldaviër Denis Vieru (IJF 17).