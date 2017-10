Charleroi wint ook tweede wedstrijd in FIBA Europe Cup - Antwerp verliest in Le Portel Thomas Lissens

21u22

Bron: Belga 0 BELGA Spirou Charleroi heeft ook zijn tweede wedstrijd in de FIBA Europe Cup gewonnen. Op verplaatsing bij het Hongaarse Alba Fehervar werd het 60-72. Bij de rust stond Spirou 29-34 voor.



In elk kwart trokken de Karolo's aan het langste eind: 15-18, 14-16, 13-16 en 18-22. De Amerikaanse power-forward Seth Tuttle was met 17 punten, 11 rebounds en 7 assists de voornaamste architect van de zege.



Het Israëlische Bnei Rav-Bariach Herzliya en het Wit-Russische Minsk spelen woensdag de tweede wedstrijd in groep F. Voorlopig gaat Charleroi dus met twee zeges alleen aan de leiding. De eerste twee van de groep plaatsen zich voor de tweede ronde (vier groepen van vier). Volgende week dinsdag ontvangt Charleroi Herzliya.

In groep D leed Brussels een tweede opeenvolgende nederlaag. Ook de Brusselaars trokken naar Hongarije. Daar moesten ze met 74-61 (rust 42-29) hun meerdere erkennen in Körmend (rust: 42-29). Het Cypriotische Keravnos, dat vorige week met 58-68 kwam winnen in Brussel, neemt het woensdag tegen het Bulgaarse Balkan Botevgrad op. Volgende week woensdag ontvangt Brussels Botevgrad.

Antwerp verliest in Le Portel

Antwerp heeft dan weer zijn eerste nederlaag van het seizoen moeten slikken. In het Franse Le Portel (Pas-de-Calais) gingen de Giants met 94-79 onderuit. Bij de rust stonden ze al 45-35 in het krijt.

Antwerp had met Tyler Kalinoski (23 punten) de topscorer van de partij in de rangen en ook Dennis Donkor (21 ptn) scoorde vlot, maar het collectief van Le Portel bleek sterker.

In de tweede wedstrijd in groep F ontvangt het Bosnische Sarajevo, dat op de eerste speeldag met 84-91 verloor van Antwerp, het Nederlandse Groningen, dat startte met 77-72 winst tegen Le Portel. Volgende week woensdag ontvangt Antwerp Groningen. De eerste twee van de groep gaan door.

GOYVAERTS/GMAX Agency Tyler Kalinoski.