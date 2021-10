Charleroi verkoopt Racing Genk nieuwe dreun, Paul Onuachu mist tot twee keer toe penalty

Straffe Koffi op Mambourg! De doelman van de Carolo’s stopte niet één, maar twee strafschoppen van Paul Onuachu. Zo stelde hij een dag na zijn 25ste verjaardag de zege van Charleroi veilig. Racing Genk zit even in de hoek waar de klappen vallen en moet incasseren. Het was niet de avond van Paul Onuachu. De lange van Racing Genk oogde vermoeid. De verre vliegreis naar Nigeria - voor twee interlands waarin hij geen minuut speelde - zat hem duidelijk nog in de kleren.

Onuachu en Thorstvedt stonden stevig te discussiëren op weg naar de kleedkamers. Racing Genk had er net een matige eerste vijfenveertig minuten op zitten tegen Charleroi. De Limburgers misten wat creativiteit en scherpte in de zone van de waarheid om de Zebra’s op te jagen. Maar Genk creëerde uiteindelijk wel genoeg mogelijkheden om een voorsprong te claimen. Junya Ito kreeg de beste. Hij pikte een dramatische breedtepass van Van Cleemput op en verscheen alleen voor Koffi. Hoek voor het uitkiezen, maar Ito schoot pal op Koffi. Dat hebben we een Japanner dit weekend wel eens beter zien doen op de Belgische velden.

Bongonda kreeg voor het eerst sinds midden september nog eens een basisplaats. Hij zag een mislukte voorzet nog gevaarlijk worden, maar Koffi sloeg de bal uit de korte hoek. Ook Muñoz kwam nog in de buurt van een doelpunt. Een voorzet van Bongonda schoot door aan de tweede paal en de Colombianen knikte de bal tegen de paal. Charleroi stelde daar bijzonder weinig tegenover. Zij slaagden er niet in om McKenzie en Sadick - het gelegenheidsduo centraal achterin bij Genk - in verlegenheid te brengen. Cuesta en Lucumi hadden er immers een lange reis vanuit Colombia opzitten en hadden niet meer getraind voor dit duel. Een logische keuze dus van Van den Brom om hen op de bank te houden. Het was niet de enige ingreep van de Nederlander. Zo kreeg Patrik Hrosovsky nog eens een basisplaats. Na drie nederlagen in de laatste vier matchen móest het wel anders bij Genk. In talloze gesprekken met de groep werd de naam van Hrosovsky vaak naar voren geschoven. De Slovaak is een superprof, nooit een onvertogen woord als hij niet speelt, maar hij is wel een leider in de Genkse groep.

Met Hrosovsky naast Heynen in steun van Thorstvedt, greep Van den Brom terug naar de driehoek op het middenveld waarmee hij vorig jaar het tij kon keren, toevallig ook op Charleroi. Het brak Racing Genk zuur op dat ze voor rust hadden nagelaten om het verschil te maken. Tien minuten na rust kwam Charleroi op voorsprong. Nicholson vloerde de zoneverdediging van Genk en kopte een hoekschop aan de eerste paal binnen. Genk nog maar eens geklopt na een stilstaande fase. De tiende keer al op zestien tegengoals, waarvan acht op hoekschop.

Genk wilde dat euvel ábsoluut verhelpen, maar de oplossing is vooralsnog niet gevonden. Toch kreeg Genk de kansen om terug in de wedstrijd te komen. Knezevic en Andreou nemen Onuachu in de tang en Visser legde de bal op de stip. Koffi redde de elfmeter van Onuachu, maar was te vroeg weg. Tot afgrijzen van Van den Brom miste Onuachu ook de herkansing, via Koffi en de paal. De grond onder Genkse voeten zakte helemaal weg toen Gholizadeh op de tegenaanval de 2-0 voorbij Vandevoordt krulde. Racing Genk trekt woensdag met heel veel vragen naar Londen, donderdag wacht West Ham in de Europa League.

