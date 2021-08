Charleroi pakt zege tegen Beerschot na spectaculaire pot voetbal: Nicholson scoort hattrick, Antwerpenaren eindigen match met negen

Jupiler Pro LeagueBeerschot blijft in de hoek waar de klappen vallen. De ploeg van Peter Maes speelde op Charleroi nagenoeg een hele match met tien man en incasseerde een duidelijke 5-2-nederlaag. Terwijl Charleroi na zes speeldagen ongeslagen blijft, gaat Beerschot met één op achttien en veel zorgen de interlandbreak in.

Beerschot begon dramatisch aan de partij. Binnen de vijf minuten stonden de Antwerpenaren met tien man. Thibault De Smet kreeg de onzalige ingeving om een schot van Morioka met de hand van de lijn te keren en mocht meteen gaan douchen. Gelukkig voor Beerschot kon doelman Vanhamel de bijhorende penalty van Morioka pakken, want anders was het al bijna boeken dicht.

Het moet gezegd dat Beerschot na de vroege uitsluiting lang deed wat het moest doen. De hekkensluiter bleef prima in blok en stak af en toe de neus aan het venster via een stilstaande fase. Zo was Raphael Holzhauser bijna goed voor een olympisch doelpunt. Charleroi voetbalde aan een te laag tempo om Beerschot vaak te verontrusten, maar scoorde met de rust in zicht toch de 1-0. Het was Shamar Nicholson die een voorzet van Kayembe hard binnen kopte.

Vlak na de pauze verdubbelde die zelfde Nicholson de score. Dit keer was de piepjonge Wasinski (17 pas) de aangever van dienst. Niet veel later waande Beerschotter Radic zich een volleyballer in de eigen zestien. Zuiverder kan een strafschop niet zijn. Nicholson liet van op de stip echter een unieke kans liggen om een hattrick te maken. De paal stond in de weg.

Omdat Holzhauser kort voor het uur na slecht inspelen van thuisdoelman Koffi doodleuk de 2-1 mocht binnen leggen, leken we plots toch weer een wedstrijd te krijgen. Nauwelijks één minuut later was de Kielse hoop alweer de kop ingedrukt. Ryota Morioka zorgde voor de 3-1 en deed de boeken dicht. In de slotfase diepte Nicholson na een knappe aanval de score verder uit. Via een lullige owngoal van Charleroi-invaller Keita en een heerlijke trap van Morioka werd het zelfs nog 5-2. Beerschot met de billen bloot, dus. Dat Stipe Radic kort voor tijd zijn tweede gele kaart van de namiddag pakte, maakte het er voor de Mannekens alleen maar erger op.

