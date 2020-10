Charleroi naar Genk met Van Cleemput en Berahino, maar zonder Teodorczyk

De Carolo’s kunnen profiteren van de rechtstreekse confrontatie tussen hun dichtste belagers, Club Brugge en Standard, om opnieuw een beetje afstand te nemen. Op voorwaarde, uiteraard, dat ze op Genk winnen. Geen makkie want dat is hen in tien jaar slechts twee keer gelukt.

Karim Belhocine: “Sommige spelers hebben zich kunnen herbronnen met hun nationale ploeg. Wie geen interlandverplichtingen had, kon de batterijen opnieuw opladen. De groep is klaar, maar dat betekent niet dat we favoriet zijn om met de drie punten uit Limburg terug te keren.”

Van de drie nieuwelingen zijn enkel Van Cleempunt en Berahino inzetbaar. Teodorczyk, die in juli bij Udinese een knieblessure opliep, trainde de voorbije dagen individueel en zal in het beste geval pas volgende week bij de groep aansluiten.

Van Cleemput werd aangeworven als vervanger op rechtsback van de naar Parma vertrokken Busi. Voor de ex-Mechelaar geen sinecure. Busi gaf de voorbije maanden blijk van een uitstekende regelmaat. Zowel defensief als offensief. In zoverre dat kenner Philippe Albert in hem op termijn een Rode Duivel ziet. Bovendien kwam Van Cleemput bij KVM nog slechts 28 minuten in actie, sinds hij begin februari tegen Cercle Brugge voor het laatst aan de aftrap stond. Het is bijgevolg niet uitgesloten dat Gillet op Genk nog eens depanneert op rechtsback, zoals hij dat tegen Poznan behoorlijk had gedaan.

Berahino werd bij Zulte Waregem ingezet als centrumspits naast Vossen of op de flank. Vermits die posities bij Charleroi bezet worden door Rezaei, Nicholson, Fall en Gholizadeh én Belhocine een coach is die krediet verleent ook als het iets minder loopt, wacht de Burundese international — terug van winst met zijn nationale ploeg tegen Tanzania — in eerste instantie allicht een rol als joker.

Dezelfde redenering zou ook van toepassing kunnen zijn voor Teodorczyk, van zodra de Pool speelklaar is.

Sommige waarnemers/consultanten stellen zich vragen bij de komst van Berahino en Teodorczyk. Geen van beiden is om uiteenlopende redenen onbesproken. Riskeren ze niet de groepsgeest te bezoedelen?

Mehdi Bayat heeft door de jaren heen altijd veel aandacht besteed aan de mentaliteit van kandidaat-nieuwkomers. We gaan ervan uit dat zoiets nu ook het geval is geweest. (AR)

Charleroi-topman Mehdi Bayat stelde twee weken geleden op geheel eigen wijze zijn nieuwe spits Lukasz Teodorczyk - toen nog afwezig - voor

