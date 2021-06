Chaos op Roland Garros: misnoegde fans stadion uitgejaagd net nadat Djokovic set had verloren

Roland GarrosChaos troef, gisterenavond rond de klok van elven op Roland Garros. Kort nadat ‘s werelds nummer één Novak Djokovic set drie had prijsgegeven in zijn partij tegen Matteo Berrettini, werden de 5.000 aanwezige fans aangemaand het stadion te verlaten. De avondklok, weet u wel. Uiteindelijk zou ‘Nole' wel aan het langste eind trekken: 6-3, 6-2, 6-7 (5/7) en 7-5.

Omwille van de tijd waarin we leven, werd dit jaar op Roland Garros de avondsessie in het leven geroepen. Om alles in goede banen te kunnen leiden, werd de avondklok verlaat van 21u naar 23u en bovendien startte de partij nog vroeger dan oorspronkelijk ingepland. Alles om de 5.000 fans, die voor een uitzinnige sfeer zorgden, toch maar de hele wedstrijd tussen Djokovic en Berrettini te kunnen laten bijwonen. Maar dat lukte dus niet: nadat de Serviër vlotjes set een en set twee binnenhaalde, moest hij de derde na een tiebreak aan zijn Italiaanse opponent laten. En daar begon de chaos.

Want om kwart voor elf werden de toeschouwers, onder meer via een boodschap op het reuzescherm, verzocht om het Court Philippe-Chatrier te verlaten. Velen gaven echter eerst geen gehoor aan dat verzoek. Sommigen begonnen te zingen dat ze betaald hadden voor een volledige wedstrijd en dus bleven, terwijl diegene die braafjes gehoorzaamden en het stadion verlieten, werden uitgejouwd. Om vijf voor elf, toen de spelers uiteindelijk hun boeltje pakten en richting catacomben trokken, bereikte het gejoel zelfs een hoogtepunt. Maar 20 minuten later keerde de rust terug en kon de partij worden verdergezet.

En in een leeg stadion trok Djokovic de partij dus over de streep, waarna hij zijn emoties met een luide kreet de vrije loop liet. “Na het vertrek van alle fans en de kleine pauze was het niet gemakkelijk om ritme te vinden. Het was een heel lastige wedstrijd voor me”, zei Djokovic, die zijn tegenstander prees. “Misschien had ik in de tiebreak het al af kunnen maken, maar ik ben blij dat ik heb gewonnen.” De sfeer voordat de mensen naar huis moesten, was volgens Djokovic geweldig. “Ik ben blij dat ik mocht ervaren om in de nachtsessie voor het publiek te spelen.”

Nu tegen Nadal

Het is voor Djokovic de elfde keer dat hij de halve finales haalt in Parijs en de tegenstander daar is niemand minder dan Rafael Nadal. De nummer 1 van de wereld nam het in Parijs zeven keer eerder op tegen de Spanjaard, drie keer in de have finale en drie keer in de finale en een keer in de kwartfinales. De Serviër kon slechts één keer winnen. “Ik zal waarschijnlijk Rafa aanwijzen als de grootste rivaal die ik ooit in mijn carrière heb gehad”, zei de nummer één van de wereld, die vorig jaar in de finale van Parijs van Nadal verloor. “De verwachting voor de wedstrijd tegen hem, iedere wedstrijd, iedere ondergrond, iedere gelegenheid, is altijd anders dan alle andere.”

