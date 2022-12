CEV Cup volleybal: VC Oudegem uitgeschakeld

In de sporthal van Sint-Gillis Dendermonde - volgend seizoen de nieuwe thuishaven van VC Oudegem - bleek de Spaanse ploeg alweer te sterk. In de openingsset ging de thuisploeg dapper mee tot 15 punten, maar dan schakelden de exotische speelsters van Socuellamos een versnelling hoger. Oudegem hield in de tweede set tot 23 punten stand. Een netfout en een smash buiten het veld zorgden ervoor dat de Spaanse ploeg - na twee winstsets - gekwalificeerd was voor de volgende ronde. Daar ontmoeten ze in de 1/8 finale de Belgische kampioenen van VDK Gent. Op het einde van de derde set werden twee setpunten vakkundig de nek omgewrongen, maar toch verdiende de reactie van Oudegem in de laatste sets een terecht applaus. Er waren echter - eigenlijk de hele wedstrijd lang - te veel twijfelmomenten bij de thuisploeg en op internationaal vlak wordt dat afgestraft. (WVM)