Cercle Brugge houdt zijn kansen op de Europe play-offs gaaf na een oververdiende 2-0-zege tegen een erg matig KV Kortrijk

Bokslegen­de Mike Tyson opent coffeeshop in Amsterdam: “Alles zelf getest”

Niemand minder dan bokslegende Mike Tyson heeft in Amsterdam een coffeeshop geopend. Het was al bekend dat de 56-jarige Amerikaan in zijn geboorteland een ranch heeft die volledig in het teken staat van de rookbare plant. Maar met een coffeeshop in de Nederlandse hoofdstad maakt Tyson nu de oversteek naar Europa.