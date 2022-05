CEO Jannie Haek van de Nationale Loterij over het reclameverbod: “Wij zijn géén gokbedrijf”

Lorin Parys, CEO van de Pro League, stelt zich vragen. “De overheid is met de Nationale Loterij zelf de grootste aanbieder van kansspelen”, zegt hij. En waar staat de Loterij dan in het nakende reclameverbod voor gokbedrijven?

Patrick Lefevere ziet op het einde van 2024 noodgedwongen Napoleon Games van het shirt van zijn wielrenners verdwijnen. En hoe moet het dan verder met de Lotto-wielerploeg?, vraagt hij.

Andere vorm van sponsoring

Knopen heeft de bevoegde staatssecretaris Sammy Mahdi nog niet doorgehakt. Maar of het zover komt? Haek: “Hebben we het over Lotto, dan spreekt al wie zegt dat ook hier een reclameverbod moet komen, met weinig kennis van zaken. Wat Lotto doet, is een heel andere vorm van sponsoring dan wat organisatoren van weddenschappen doen. Lotto organiseert geen weddenschappen op de koers. Dat is wat ons betreft correct ethisch beleid. Als iemand Lotto op een wielertruitje ziet staan, gaat die ook niet snel vier keer na elkaar Lotto spelen. Dat kan niet. Wij zijn helemaal geen gokbedrijf. Wie zegt van wel, kent de spelsystematiek niet goed.”

Sportweddenschappen organiseert de Nationale Loterij wel met Scooore. Haek: “Daar doen we doelbewust weinig sponsoring of geen publiciteit mee.” Wel is er de Scooore Super League, dat is de naam voor de hoogste afdeling van het vrouwenvoetbal in België.

Haek zegt verrast te zijn door het nieuwe KB. Hij verdedigt het besluit en hij verwerpt de vergelijking met de Nationale Loterij. “Tien jaar geleden was de goksector illegaal. Loterijen zijn al zeshonderd (sic) jaar actief in België. Ik zie ook dat er een golf van gokverslaving is ontstaan sinds de gokbedrijven zijn geregulariseerd.”