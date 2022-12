CEO Bossaert sluit uitschrijven vacature niet uit, zoals in 2016: eerst technisch directeur, dan bondscoach

Volleybal CEV Cup Maaseik zet scheve situatie recht in Zwitser­land: van 2-0 achter naar 2-3 winst

Greenyard Maaseik leeft nog na de heenwedstrijd in de achtste finale van de CEV Cup. Hoewel overleven meer op zijn plaats is, want na twee sets keken de Limburgers tegen een 2-0 achterstand aan. Ook in de derde set leken de Zwitsers het laken naar zich toe te trekken, maar Maaseik greep de laatste strohalm en speelde daarna nog naar winst in de vijfsetter.

30 november