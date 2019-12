Bingoal Gesponsorde inhoud Carrasco, Dessers, Odoi & Lukaku: 4 belgische toptargets voor de volgende transferperiode Aangeboden door Bingoal

09 december 2019

09u00 0

2019 loopt op zijn laatste benen, maar de voetbalmaand december is nog bijzonder druk: op het programma nog liefst 4 speeldagen in de Jupiler Pro League én de kwartfinales van de Croky Cup. Onze profclubs hebben dus weinig tijd om te relaxen, maar toch komt de volgende transferperiode er sneller aan dan ze denken! Vanaf 1 januari barst de transferhectiek weer volop los. Met de komst van Rode Duivels als Simon Mignolet en Nacer Chadli zijn we verwend geraakt en dus willen we méér. Nóg meer Belgische toppers in onze Jupiler Pro League! Daarom werpen wij nu al een blik op 4 potentiële Belgische transfertargets. Sterker nog, we doen zelfs al een suggestie waar de spelers in kwestie volgens ons het best heen kunnen gaan.

Yannick Carrasco - Racing Genk

Laat ons maar starten met de grootste naam in dit rijtje. 41-voudig international en een verleden bij Monaco én Atlético Madrid. Waarom zou Yannick Carrasco (26) in godsnaam naar de Jupiler Pro League komen? Een competitie waarin hij tot dusver nog geen minuut speelde? Simpel: omdat de absolute Europese topclubs Carrasco door zijn twee seizoenen in China niet meteen in de bovenste schuif hebben liggen. De linksbuiten werd recent aangeboden bij meerdere Italiaanse clubs, maar die hapten - ondanks zijn 17 doelpunten in de Super League- niet toe. Carrasco wil absoluut mee naar het EK 2020, maar in de Chinese competitie stond afgelopen weekend de laatste speeldag op het programma en ze beginnen er daar pas in maart weer aan. Hoe, wat, waar competitieritme?!

Carrasco heeft intussen ook wel door dat bondscoach Roberto Martínez wekelijks zowel Chadli als Mignolet ziet uitblinken in onze Jupiler Pro League. Zij scoren punten. Dus waarom zelf ook niet een half jaartje op uitleenbasis in België komen voetballen, om zich weer helemaal in de gunst te spelen en Martínez een goede reden te geven om hém een basisplaats te geven op links en niet Thorgan Hazard? Racing Genk lijkt ons de ideale bestemming. De regerende landskampioen wil absoluut naar PO1 en heeft voldoende fondsen op de bankrekening om Carrasco te huren. De wingers die Trossard moesten vervangen, onder wie recordaanwinst Bongonda, vallen zwaar tegen dit seizoen. Genk is ook de club waar Carrasco destijds werd opgeleid én een ploeg die sinds de komst van Hannes Wolf mikt op snel en offensief omschakelingsvoetbal. Iets wat Carrasco bij uitstek ligt.

Cyriel Dessers - Club Brugge

Nog lang geen Rode Duivel, maar wel gewéldig goed op dreef in de Eredivisie. Bij het bescheiden Heracles Almelo dan nog. Cyriel Dessers (24) is een no-nonsense aanvaller die dit seizoen in de Nederlandse eerste klasse tot dusver al 11x scoorde in 15 competitiewedstrijden. Een fraai gemiddelde. Vorig seizoen raakte Dessers bij Utrecht door lang blessureleed maar aan 5 doelpunten, maar in het seizoen 2016-2017 etaleerde hij bij NAC Breda in de tweede klasse óók al zijn neus voor goals met 22 treffers in 36 matchen.

Ondanks die karrenvracht goals kennen we Dessers in België nog niet echt goed. De centrumspits begon zijn carrière bij Sporting Lokeren in eigen land, maar veel speelgelegenheid kreeg hij niet bij de Waaslanders. Wij vinden dat een jonge doelpuntenmaker kansen moet krijgen in eigen land, vandaar… Dessers naar Club Brugge! Akkoord, omdat Mbaye Diagne door zijn gebrek aan professionaliteit op een totaal dood spoor zit, is er in de Brugse kern momenteel geen type Wesley meer. Maar dat is volgens ons niet onoverkomelijk. Het échte probleem is een gebrek aan efficiëntie bij de spitsen: Okereke, Tau, Dennis en Diatta blinken momenteel niet uit in doeltreffendheid. Begin dit seizoen scoorden zij wél vlot en werd geschreven dat Wesley al vergeten was in Brugge… Conclusie: Club heeft iemand nodig die de ballen gewoon binnenjast. In plaats van nog maar eens een dure gok op huurbasis, waarom niet inzetten op een jong Belgisch talent met een marktwaarde van amper 1 miljoen euro? Club heeft die centen alvast in kas door de Champions League-kwalificatie.

Jordan Lukaku - Zulte Waregem

Jawel. Hij voetbalt nog. Of beter: hij voetbalt weer. Sinds kort dan toch, want wat was het een lijdensweg door die tere knieën. Na twee goede seizoenen bij KVO trok Jordan Lukaku (25) in 2016 naar Italië, waar hij intussen bezig is aan zijn vierde seizoen bij Lazio Roma. Maar met amper 239 competitieminuten op anderhalf seizoen tijd raakte Lukaku in de vergetelheid. De voorbije jaren leek hij bovendien vaker náást dan op het veld te ‘flitsen’. Maar oef. Jordan Lukaku zit dit seizoen aan 2 invalbeurten bij de Romeinen. Eind oktober vierde hij eindelijk zijn rentree na lang blessureleed en hij deed dat met een assist tegen Fiorentina. Op zijn best is Lukaku nog altijd een wapen op zijn linkerflank. Aanvallende rushes én een goede voorzet leverden hem destijds 8 caps op voor de Rode Duivels, maar zijn laatste match bij de Rode Duivels dateert intussen van het najaar van 2017 tegen Japan.

Lukaku wordt vooral in verband gebracht met Anderlecht, maar dat lijkt ons alleen omdat Kompany hem misschien weer naar zijn hoogste niveau zou kunnen loodsen door een goede begeleiding op menselijk vlak. Puur sportief lijkt Lukaku ons niét te passen binnen het spelsysteem van Anderlecht. Wij zien hem eerder bij… Zulte Waregem. Franky Dury heeft afgelopen zomer met Berahino en Deschacht al bewezen dat hij afgeschreven spelers kan rehabiliteren. Zelf rekent hij duidelijk niet meer op linksbacks Demir en Kenourgios. Gideon Mensah is een jong talent, maar onberekenbaar. Lukaku op links, met de ervaren oudjes De Fauw en Deschacht als mentoren? Kan werken!

Denis Odoi - Anderlecht

Een ‘nieuwe’ rechtsback voor Paarswit. Of niet helemaal. Denis Odoi (31) speelde tussen 2011 en 2013 al voor Anderlecht en dat was toen -toegegeven- geen gigantisch succes. Odoi zei na zijn passage dat hij niet opnieuw voor Anderlecht zou kiezen, mocht hij de klok kunnen terugdraaien. En toch denken wij dat het voor beide partijen een win-win kan zijn. Odoi speelt sinds 2016 in Engeland bij Fulham, maar daar is hij in 2020… einde contract. Odoi is doorgaans basisspeler -op de rechtsback- en Fulham staat knap derde in de competitieve Championship. Een nieuwe promotie behoort dus wel degelijk tot de mogelijkheden.

En toch. Toch denken wij dat de intelligente Odoi een missing link kan zijn in het Anderlecht van Kompany en Vercauteren. Odoi heeft intussen 6 jaar méér ervaring en métier, je maakt hem niet snel gek. Hij past bovendien ook in het systeem van Anderlecht, waar van de backs niet wordt verwacht dat ze vaak de achterlijn halen. Odoi is een degelijke verdediger -hij kan op élke positie achterin uit de voeten- die in mei 32 wordt. Een contract van twee of drie jaar kan best verleidelijk zijn voor de Leuvenaar. En Anderlecht heeft vooral ervaring nodig om de jongeren in de kern (zoals Sardella) verder in de luwte te laten groeien. Met Odoi op rechtsback kan Luckassen op zijn beste positie in het centrum spelen naast Kana of Kompany. Over het centrum gesproken, in Brussel kan Odoi dan ook meteen zijn droom realiseren: een koffiebar openen! Win-win juist!?

