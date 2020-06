Exclusief voor abonnees

Candriam op shirts Club Brugge en Anderlecht, maar wat zoekt een privébankier voor de happy few in onze volkssport nummer één?

VERMOGENSBEHEERDER SPONSORT VOETBALCLUBS

Steven Swinnen

24 juni 2020

08u00

0

Vermogensbeheerder Candriam legt flink wat geld op tafel om zowel bij Anderlecht als bij Club Brugge - de twee grootste voetbalclubs in ons land - shirtsponsor te worden. Sporteconoom Wim Lagae legt uit wat een 'private banker’, die in ons land de dikke portefeuilles van de gefortuneerde klanten bij Belfius beheert, in ons Belgische voetbal te zoeken heeft.