Camps: "Beperking tot 50 km? Het scoringsgedrag van politici over de rug van topsporters is al langer een plaag die de democratie bevuilt"

Hugo Camps

28 maart 2020

Oliver Naesen heeft de E3 Harelbeke gereden, als training, in zijn eentje. Dat mag niet van flapdrol Pieter De Crem die zich de vleugels van een hemellichaam heeft aangemeten. Een rondje van vijftig kilometer is verboden, zei deze handgemaakte stoethaspel, nu dan vermomd als nieuwe Dieu.

Vergeefse moeite, er zijn nog ministers met gezond verstand.

Sport vraagt om 'sense of place'. Wereldrecordhouder Armand Duplantis in zijn achtertuin zien polsstokspringen raakt niemand. Er is een stadion en een aanlooppiste nodig en hoge kreetjes vóór het afzetten.

Er moet decorum zijn.

