Campenaerts behoudt zijn werelduurrecord, Dowsett rijdt 54,555 kilometer in één uur

WielrennenAlex Dowsett is er niet in geslaagd het werelduurrecord van Victor Campenaerts te verbeteren. De Brit kwam in 60 minuten tot 54,555 kilometer. Enkel Campenaerts was ooit sneller. Zijn 55,089 kilometer blijft staan als record.

“Onder druk”, voelde Victor Campenaerts zijn werelduurrecord vooraf staan. Maar echt in gevaar kwam het uiteindelijk toch nooit. Daarvoor ging Alex Dowsett met rondjes van 16.2 à 16.3 al in het eerste deel van zijn inspanning te traag. Halfweg lag hij ruim vier seconden achter op het schema van Campenaerts. Een verschil dat gaandeweg alleen maar groter werd. In de slotfase was het verval zelfs ronduit spectaculair. Dowsett strandde finaal op 54,555 kilometer.

De 33-jarig Britt van Israel Start-Up Nation ondernam zijn poging in de Velodromo Bicentenario in het Mexicaanse Aguascalientes op 1.878 meter hoogte, dezelfde piste waarop Campenaerts op 16 april 2019 uitkwam op 55,089 kilometer. Dowsett probeerde nog extra voordeel te halen uit de lage luchtweerstand door er om 16 uur lokale tijd aan te beginnen, op het warmste moment van de dag dus. Maar dat verhoogde natuurlijk ook wel de kans om zich compleet op te blazen.

Volledig scherm © Jesus Gonzalez

Dowsett koppelde zijn poging ook aan een goed doel. Eén van zijn sponsors was Little Breeders, de organisatie ter ondersteuning van jonge mensen met bloedziekten, die hij in 2016 eigenhandig uit de grond stampte. Dowsett lijdt zelf aan hemofilie, een erfelijke ziekte waarbij bloed moeilijk stolt als gevolg van een tekort aan een bepaald eiwit. Daardoor kunnen makkelijke (inwendige) bloedingen ontstaan.

Het is nu wachten tot tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna zich op het werelduurrecord stort. De 25-jarige Italiaan overweegt een poging in 2022. Volgens Campenaerts dreigt Ganna het record te verpulveren. “Het zou me niet verbazen mocht hij rond de 57,5 kilometer uitkomen. Het jammere wordt dan wel dat het het laatste werelduurrecord in vele decennia zal zijn. Niemand die er nog zal willen aan beginnen.”

Volledig scherm © Jesus Gonzalez