Campenaerts behoudt werelduurrecord na mislukte poging Dowsett: “Hij was een waardige tegenstander”

Dowsett moest na afloop door zijn coach Michael Hutchinson en vrouwlief Chanel worden ondersteund. Zó verschrikkelijk diep was gegaan. Gezeten op een stoel, dochtertje Juliette op de knie, kwamen de eerste emoties bij hem los. “Ik ben oké”, stamelde hij. “Ik had drie doelen. Het werelduurrecord breken is me niet gelukt, ook al kwam ik even in de buurt. Well done to Victor (Campenaerts, red.)! En dank aan hem. Want haast elke dag in de aanloop naar deze poging informeerde hij hoe het met me ging. Hij was één van mijn grootste supporters. Mijn tweede doel was, in het geval ik het record niet zou breken, zien hoe ver ik dan wel kon geraken. 54,555 kilometer, dus. Daar ben ik best tevreden mee. Ik heb alles uit mezelf en uit mijn kleine hier aanwezige team gehaald. Het was keihard werken om dit te verwezenlijken, maar het was het zeker waard. Al was het maar in functie van mijn derde doelstelling: de bloedziekteproblematiek, samen met sponsors Pfizer en Little Breeders, in de aandacht brengen. Daar ben ik 100% in geslaagd.”