Cagliari wil Nainggolan houden: “Niet realistisch te denken dat we zijn loon kunnen betalen, maar dialoog kan wel het verschil maken” VH

14 april 2020

07u00 0

Cagliari weet dat het jaarloon van Radja Nainggolan, geschat op zo'n 4 miljoen euro, in de huidige omstandigheden voor hen onbetaalbaar wordt. Toch geeft sportdirecteur Mario Passetti de hoop niet op om de 31-jarige middenvelder in Sardinië te houden, zo zei hij aan 'La Domenica Sportiva'. Cagliari huurt de Belg van Inter Milaan, dat hem deze zomer voor 18 miljoen wil verkopen. Zelfs als Cagliari een deal kan sluiten met Inter, dan nog blijft dat salaris een probleem. Passetti: “Het is niet realistisch te denken dat we zijn loon kunnen betalen, maar een dialoog tussen alle betrokken partijen kan wel het verschil maken. We zullen met Inter en Radja overleggen en bespreken of er mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen." Nainggolan scoorde in de Serie A dit seizoen vijf goals en gaf vijf assists in 21 wedstrijden bij Cagliari. (VH)

