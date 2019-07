Buys strandt in reeksen 100m vlinderslag op WK, Dumont out op 400m vrij RL/LPB

21 juli 2019

08u34

Kimberly Buys heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag op het zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju.

De 30-jarige Buys tikte in de zesde en laatste reeks als achtste aan in 59.26. Ze liet slechts de 25ste tijd op 52 deelneemsters noteren. Enkel de beste zestien stootten door naar de halve finales. De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström lukte met 56.45 de scherpste chrono.

Buys bleef ruim boven haar Belgisch record. Die besttijd bedraagt 57.91 en zwom ze op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. In mei 2017 evenaarde de Brabo-zwemster het record tijdens het BK in Antwerpen.

Later dit WK zwemt Buys nog de 50m vlinder.

Valentine Dumont slaagde er niet in om zich te kwalificeren voor de finale van de 400 meter vrije slag. Het 19-jarige talent, voor het eerst op een WK voor senioren, werd negende in de vijfde reeks in 4:12.30. De zege ging naar de Amerikaanse wereldrecordhoudster Katie Ledecky, die met 4:01.84 het snelst was van de 43 deelneemsters. Het achtste en laatste finaleticket was voor de Russin Anna Egorova, die aantikte in 4:07.10.

Het Belgisch record op de 400m vrij van Dumont bedraagt 4:10.72, dit jaar aangescherpt op het BK in Antwerpen. Ze is tevens Belgisch recordhoudster op de 100m vrij, 200m vrij en 200m vlinder. Op al die nummers komt ze in actie in Gwangju.