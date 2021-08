Buffalo’s moeten volgende week vol aan de bak in Ghelamco Arena: AA Gent laat na zichzelf te belonen

Ivan De Witte en Michel Louwagie hadden de spelers dinsdag nog eens op het hart gedrukt hoe belangrijk de dubbele confrontatie met Rakow Czestochowa was voor AA Gent, Hein Vanhaezebrouck liet de voorbije dagen niet na om te benadrukken dat hij van de kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League de eerste grote doelstelling van het seizoen had gemaakt. De coach van de Buffalo’s liet dan ook niks aan het toeval over: hij startte met de zowat sterkst mogelijke ploeg in Polen.

De spelers hadden de boodschappen van het bestuur en de coach begrepen. Zij namen het initiatief en voetbalden veelal op de helft van de Poolse vicekampioen. Na de zeges in Riga en tegen KV Mechelen bleek andermaal dat Hein Vanhaezebrouck zijn ploeg doet groeien. Achteraan speelden de Buffalo’s in balbezit met hun stilaan klassieke driemansdefensie, maar bij balverlies schoof Nurio flexibel als vierde verdediger bij.

Volledig scherm Vadis Odjidja-Ofoe. © BELGA

Gent gaf voor de rust nauwelijks iets weg. Een schot van Cebula werd makkelijk gepareerd door Bolat, een afstandspoging van Rundic zeilde over doel. De Buffalo’s verdedigden solide, onder leiding van Michael Ngadeu, die aan het uitgroeien is tot de defensieve chef waarvoor AA Gent hem destijds weghaalde bij Slavia Praag. De Buffalo’s trokken het spel naar zich toe in een regie van Vadis Odjidja, die alomtegenwoordig was. Net als Ngadeu komt de aanvoerder van de Buffalo’s een stuk sterker voor de dag dan vorig seizoen, toen hij geplaagd werd door Covid-19 en blessures.

Vooraan liep er al helemaal iemand die vorig seizoen door blessures nauwelijks wat kon betekenen voor AA Gent. Na een paar goeie invalbeurten, mocht Laurent Depoitre - bij afwezigheid van Bruno - starten in Polen. ‘Lolo’ woog op de defensie van Czestochowa. Na een snelle omschakeling bood hij Tissoudali de kans op Gentse voorsprong aan, maar de Nederlander besloot pal op Kovacevic. Een open kans, waar Tissoudali op dit niveau meer had mogen doen. Gent liet zo na om zichzelf te belonen voor een sterke eerste helft, waarin het vroeg druk zette, duels won en vaak eerst was op de tweede bal. Hjulsager haalde van ver uit, Kovacevic moest zich reppen.

Volledig scherm Tarik Tissoudali. © Photo News

Vertaalde Gent zijn overwicht voor rust nog te weinig in doelgevaar, dan veranderde dat in het vierde kwartier meteen. Odjidja krulde een hoekschop bijna rechtstreeks binnen, Kovacevic verwerkte nog in hoekschop. Hjulsager trapte een goeie mogelijkheid naast, Tissoudali vond tot twee keer toe een Pools been op zijn weg naar de netten en Kovacevic verwerkte een kopbal van Nurio - nog zo ééntje die aan het groeien is - in hoekschop.

Volledig scherm Laurent Depoitre. © BELGA

Maar even na het uur kreeg AA Gent het deksel op de neus. Na een zeldzame Poolse hoekschop belandde de bal via De Sart voor de voeten van verdediger Niewulis, die vanuit de kluts binnen prikte. Het was pas de tweede Poolse bal tussen de palen, maar het stond wel 1-0. Gent reageerde meteen via Tissoudali, maar deze keer vond de ongelukkige spits de paal op zijn weg.

Volledig scherm Hein Vanhaezebrouck. © Photo News

Hein Vanhaezebrouck probeerde het tij nog te keren met een viertal wissels. Czestochowa moest de blessuretijd nog rondmaken met tien, na een blessure van Diogosz, maar het doelpunt dat Gent verdiende, bleef uit. De Buffalo’s moeten volgende week in de Ghelamco Arena vol aan de bak om een plaats in de groepsfase van de Conference League af te dwingen.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.