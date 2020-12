Breakdance officieel een olympische sport in 2024

IOC-voorzitter Thomas Bach gaf aan dat 41 andere voorstellen voor nieuwe disciplines zijn afgewezen. Dit omdat het aantal deelnemende olympiërs op de Spelen juist moet worden teruggebracht van ruim 11.000 naar 10.500 en ook het aantal medaille-evenementen moet dalen. In Tokio zijn dat er 339, in Parijs 329.

In de Franse hoofdstad zal in 2024 voor het eerst in de olympische geschiedenis het aantal deelnemende mannen en vrouwen precies gelijk zijn. “In Tokio is de verhouding nog 51/49, in Parijs zetten we de laatste stap”, zei Bach.