Brazilië-Argentinië stilgelegd nadat officials van gezondheidsautoriteiten het veld opkomen om Argentijnse spelers in quarantaine te plaatsen

Volgens de Braziliaanse coronaregels dienen passagiers die in de afgelopen veertien dagen in Groot-Brittannië zijn geweest, bij aankomst in Brazilië eerst twee weken in quarantaine te verblijven. Volgens de Braziliaanse autoriteiten hebben de vier Argentijnen hun reisdocumenten onjuist ingevuld. Het kwartet dient op last van de Braziliaanse overheid in isolatie te gaan en het land zo snel mogelijk te verlaten, zonder verder aan enige activiteiten deel te nemen.