Brazilianen kunnen Rode Duivels van nummer één op Fifa-ranking stoten

De Rode Duivels sluiten het jaar 2021 af als trotste aanvoerder van de FIFA-ranking. Applaus op alle banken. De koppositie die al sinds 20 september 2018 in ons bezit is. Door het gelijkspel van de Belgen tegen Wales kreeg onze dichtste achtervolger Brazilië de kans om ons van de troon te stoten. Maar de Goddelijke Kanaries bleven in hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Argentinië zelfs steken op een scoreloos gelijkspel. Daardoor blijft de ranking bovenin ongewijzigd, máár daar kan begin volgend jaar al verandering in komen. Eind januari speelt het al geplaatste Brazilië nog een qualifier op bezoek bij Ecuador en een paar dagen later nemen ze het thuis op tegen Paraguay. De Brazilianen kunnen daar genoeg punten sprokkelen om over de Duivels naar de eerste plaats te springen. Ook al omdat onze nationale ploeg op dat moment geen interlands speelt. Dat zou betekenen dat de Rode Duivels voor het eerst in meer dan drie jaar niet meer op één zouden staan op de Fifa-ranking. Maar wedden dat Martínez en co die symbolische eerste plek met plezier zouden inruilen voor een échte prijs, later volgend jaar op het WK in Qatar. Sinds juli 2018 wordt de zogenaamde ‘SUM formula’ gebruikt als puntenberekening voor de Fifa-ranking. Zo weegt een zege in een vriendschappelijk duel minder door dan een overwinning in een kwalificatiewedstrijd of een overwinning op een eindronde van een groot toernooi. (KDZ)