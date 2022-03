Brandende speaker verstoort duel in Toronto, Miami verliest leidersplaats in het Oosten na verlies tegen Nets

Voetbal Opmerke­lijk: Anderlecht bundelt de krachten met de grootste zaalvoet­bal­ploeg van het land, Hal­le-Gooi­k wordt RSCA Futsal

RSC Anderlecht en FP Halle-Gooik en RSCA bundelen de krachten en worden vanaf volgend seizoen RSCA Futsal. Halle-Gooik is allesbehalve een kleine speler in de futsalwereld. Ze spelen jaar na jaar de Champions League en hebben hoge (Europese) ambities. “Met RSCA Futsal staat nu een club in de steigers die het opleiden van talent vooropstelt, de sport in België naar een volgend niveau wil stuwen en de Europese top wil ambiëren”, vertelt CEO Peter Verbeke.

