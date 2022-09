Tripadvisor CDK. Sterren over de nieuwe trekpleister van Milaan: “Hij is van puur kristal. Je moet hem alleen oppoetsen en beschermen” (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

“Hij is geweldig snel eens hij op gang is. Hij heeft die tempoverandering in zijn spel, zoals ook Kaka die had. Die ene pass op Kalulu, vorige zaterdag tegen Bologna, bewees hoe fijnbesnaard hij wel niet is. Ik had hem nog nooit eerder live gezin. Hij heeft echt indruk gemaakt. Bovenal: hij speelt voor het team, niet voor zichzelf.”