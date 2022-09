Tiesj Benoot breekt een lans voor de bondscoach en is overtuigd van sterkte van Belgische ploeg: “Ik denk dat iedereen Belg zou willen zijn”

WK BASKETBAL “Een medaille? Dat ga je uit mijn mond niet horen”: Emma Meesseman begint morgen met Belgian Cats aan WK in Australië

Na vijf maanden in een miljoenenstad die haar vreemd was - Chicago - kan Emma Meesseman weer tot rust komen in haar natuurlijke habitat: bij de Belgian Cats. Meer dan ooit moet zij, in haar rol als kapitein, de nationale ploeg op sleeptouw nemen op het WK basketbal, dat morgen in Sydney begint. “De tijd als underdog is gedaan. Alle grote landen kennen ons nu.”

20 september