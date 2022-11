Maaseik plaatst zich voor 1/8ste finale CEV Cup

Maaseik 3-Zagreb 0

Maaseik-coach Bertini moest aan zijn ploeg sleutelen want libero Ottevanger was ziek en middenman Fornes was geblesseerd. Elias Thys kwam daardoor in de ploeg terwijl Nazar Hetman het shirt van libero aantrok. Ook Ferre Reggers, vorige week bleekjes in Zagreb, startte op de bank, kapitein Jolan Cox nam zijn plaats in. De thuisploeg zocht in het begin van de match naar het goede ritme en dat hadden de Kroaten langs 2-6 snel gevonden. Maaseik knokte zich via Treial en Cox terug in de wedstrijd, maar de bezoekende druk bleef duren. Bij 20-16 leek de set gespeeld. Toch forceerden Gajic en Ecker nog een 22-22 gelijke stand. Protopsaltis besliste uiteindelijk met twee opslagpunten over de Maaseikse setwinst.