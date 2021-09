Bottas doet wenkbrauwen fronsen bij Mercedes nadat hij (even) snelste ronde van Hamilton afsnoept: “Waarom niet?”

Formule 1Dat Max Verstappen gisteren in Zandvoort ging winnen, stond in de sterren geschreven. Voor Mercedes lag de focus in de laatste rondjes alleen nog op de snelste rondetijd, en het bijbehorende punt voor Lewis Hamilton. Valtteri Bottas ging nog bijna met die bonus aan de haal, tegen de roep van de ploegleiding in.

De eerste Grote Prijs van Nederland in 36 jaar, natuurlijk wint er dan een Nederlander. Max Verstappen reed van start tot finish aan de leiding en gaf het oranje legioen een reden tot feest. ‘Mad Max’ neemt ook opnieuw de leiding in de WK-stand. In de stal van Mercedes leek dat feest even heel ver weg. Niet alleen speelde Lewis Hamilton zijn leidersplaats kwijt en foeterde hij over een slechte pitstop, er was ook een probleem met ploegmakker Valtteri Bottas.

Met nog vijf rondjes op de teller wisselde Bottas een laatste keer van banden. Uiteraard om zonder ongelukken over de streep te komen, maar ook in een poging om de snelste rondetijd te laten noteren. Een tijd die op dat moment op naam stond van... Lewis Hamilton. En laat die snelste tijd nu net goed zijn voor een extra punt in de WK-stand, waar Verstappen amper drie puntjes voor staat op de Brit.

De Fin kreeg door de boordradio te horen dat hij die tijd niet scherper mocht stellen, maar reageerde nonchalant: “Waarom niet?”. In sectoren één en twee reed Bottas meteen naar de beste tijd, en opnieuw vroegen ze hem om snelheid te minderen. De nummer twee van Mercedes gehoorzaamde en vertelde dat hij “gewoon wat aan het spelen was”, maar toen hij over de streep kwam had hij alsnog “per ongeluk” de tijd van Hamilton verbeterd: 1:12.549. En dus moest de Brit nog vol aan de bak voor dat punt.

Hamilton blijft natuurlijk zevenvoudig wereldkampioen, en in de allerlaatste ronde klokte hij toch nog af op 1:11.097, nog eens anderhalve seconde beter dan Bottas enkele minuten eerder. Het puntje in extremis veilig gesteld.

Volledig scherm De Mercedes van Valtteri Bottas. © Photo News

Bottas: “Ging niet voor snelste rondje”

“Hij vertraagde op het einde, toen we het beleefd benadrukten tijdens z’n rondje”, klonk het bij teamleider Toto Wolff. “Het was wel wat listig, maar begrijpelijk. Omdat het kampioenschap zo spannend is moet Valtteri zich vaak opofferen.” Ook Bottas gaf achteraf nog eens aan dat hij niet voor die snelste tijd ging. “Lewis heeft het uiteindelijk gehaald, dus als team scoren we punten.” Hamilton zat achteraf niet verveeld met de situatie, al had dat wellicht anders geweest als hij dat punt was mislopen.

De vraag is of Bottas ook volgend jaar nog in een Mercedes over het circuit raast. Zijn contract is nog niet verlengd, en de naam George Russell klinkt steeds luider. Wolff liet na de Grote Prijs van Nederland verstaan dat die aankondiging er één van de weken zit aan te komen.

Volledig scherm Onder meer Toto Wolff in de garage van Mercedes. © Photo News

Zevende Covid-geval

Het meest opmerkelijke feit van het weekend was het ‘nieuws’ dat vrijdag viel: Kimi Räikkönen testte positief op Covid-19 en moest in quarantaine. Om te worden vervangen door oudgediende Robert Kubica, officieel invaller bij Alfa Romeo. Räikkönen, die deze week aankondigde dat hij er eind dit seizoen mee stopt, is al de zevende coureur die sinds de uitbraak van de pandemie officieel besmet raakt. Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Pierre Gasly, Charles

Leclerc en Lando Norris gingen hem voor. Zeven coureurs op twintig, dat is 35%. Hoe kan je dat verklaren? Temeer omdat ze alle zeven uit een verschillend team komen.

Het is een indrukwekkend cijfer. Vooral als je vergelijkt met andere topsporters. Neem nu voetbal. Meunier en Hazard testten positief. Ga uit van pakweg twintig Rode Duivels (het zijn er meer...), en dat is een besmettingsgraad van 10%. Wat wellicht niet toevallig overeenkomt met de volledige Belgische bevolking: ook 10% geregistreerde gevallen.

F1-coureurs worden geportretteerd als heel professionele mensen. Tot vervelens toe horen en lezen we dat ze zich tussen twee races door afzonderen om uit te rusten, vooral mentaal, en dat ze zich overdag te pletter trainen in de gym. Dat ze op hun voeding letten en zich nooit een uitspatting permitteren. Liederlijke coureurs zoals James Hunt in de jaren zeventig of Mike

Hailwood, om er maar twee te noemen, bestaan niet meer. Maar 35% van de huidige generatie heeft wel al ergens Covid opgepikt. Het zet op zijn minst een vraagteken boven het klassieke beeld van de F1-coureur die zich verzorgt als een echte topatleet.

Volledig scherm Robert Kubica was vervanger van dienst. © Photo News