Bosuil davert: Antwerp klopt Racing Genk na spektakelstuk en nestelt zich in spoor van Club

Jupiler Pro LeagueDuels tussen Antwerp en Genk zijn een garantie op spektakel en goals, zes stuks. Antwerp ging op karakter op en over Racing Genk. 4-2. De Great Old beent Genk bij en nestelt zich in het spoor van Club Brugge.

De Bosuil was een openlucht discotheek, dan toch een versie van Tomorrowland in Antwerpen. Bonkende beats uit alle hoeken van het stadion, op het tempo van die eerste helft tussen Antwerp en Racing Genk. Play-off 1 sfeertje, eind september. We kwamen tijd tekort om alle fases in te tikken, het risico om iets te missen was te groot.

Wie bij minuut veertig inschakelde zal ons niet geloven, maar de openingsfase van Racing Genk samengevat in één woord: indrukwekkend. Van den Brom opteerde voor zijn sterkste elf, op de gekwetste Bongonda na. Mike Trésor was zijn vervanger, voorlopig toch nog een klasse minder dan Théo. Antwerp liep het eerste kwartier achter een ongrijpbare bal. Genks balbezit, voortdurend op de helft van Antwerp. Onuachu trapte de eerste kans nog te zwak in de handen van Butez, na een aanval over Muñoz, Ito en Thorstvedt. Vizier even scherpstellen dacht de Nigeriaan en hij knalde de volgende bal wél tegen de touwen. Ito trok blind voor, hij weet toch dat Onuachu er staat. Controle, lijf erin en afwerken, bijna een kopie van de goal op Stayen.

Onuachu was gewoon niet af te stoppen, er mochten nog 3 Dessoleils aan zijn lijf hangen. Eén puntje van kritiek? We permitteren ons veel. Maar Genk liet in de periode van totale dominantie na om Antwerp een dubbele draai om de oren te geven. Moet je niet doen met de Great Old in eigen huis. Antwerp kwam in de wedstrijd op power en karakter. Genk toonde zich al vaker kwetsbaar op stilstaande fase. De gelijkmaker kwam uit de lucht vallen na een hoekschop. De Laet vlamde de 1-1 door een bos van benen voorbij Vandevoordt. De eerste goal in de Belgische competitie voor ‘Ritchie Red’, zou hij gewacht hebben tot Tribune 4 van de Bosuil voor het eerst op volle capaciteit mocht draaien?

Plots nam Antwerp het commando over en ging het op en over Racing Genk. Bram Van Driessche floot voor een ingebeelde fout op Verstraete. Die zette zich zelf achter de bal en knalde hem in de verste hoek, voorbije een graaiende Vandevoordt. Die mag daar, in zijn hoek, nooit geklopt worden. Dat leergeld moet je er met een 19-jarige doelman bijnemen. Antwerp deed nu wat Genk in de beginfase naliet: nog een mokerslag uitdelen. Vandevoordt pareerde een nieuwe knal van Verstraete, maar Miyoshi reageerde attenter dan Arteaga en blies het dak van de Bosuil. Racing Genk wil dit seizoen met deze ploeg de volgende stap zetten. Dan mag het verval binnen dezelfde helft en na een fantastische start nooit zó groot zijn.

Het scenario van de tweede helft was voorspelbaar. Radja en co. staken het mes tussen de tanden en liepen zich de longen uit het lijf. Antwerp moest terug. Priske voelde het gevaar en stuwde zijn ploeg wild gesticulerend naar voren. Genk kreeg kansen. Butez ranselde een kopbal van Cuesta van de lijn en de ingevallen Paintsil miste een gemaakte goal op aangeven van Heynen. Tijd voor Priske om ‘Samagoal’ van de bank te halen. Zijn eerste baltoets was een assist voor Frey, na een ronduit dramatische terugspeelbal van Jhon Lucumi. Pijnlijk voor de Colombiaan, maar onvergeeflijk in dit soort matchen. Genk kreeg nog een strafschop na een fout van Almeida op Onuachu, die de elfmeter zelf omzette. De Laet kreeg rood, maar dat kon de pret op het Antwerps feestje niet bederven. De Great Old komt op gelijke hoogte van Genk en nestelt zich in het spoor van Union en Club Brugge.

