Zes ploegen spelen de Champion play-off (10 wedstrijden) in de Liga, drie teams de Challenge play-off. Dan gaat het om Guibertin (met een startbonus van 2 punten), Achel (1 punt) en Borgworm (0 punten). Het trio strijdt ieder in vier wedstrijden voor een Europees ticket. Borgworm deed bij Guibertin een uitstekende zaak, gomde de nul uit en is de eerste leider in de Challenge play-off. Achel had een vrij weekend.

De thuisploeg rekende in de Waalse ‘clash’ over 4-1 op een gemakkelijk avondje. Maar bezoekers Fafchamps, Abinet en Madsen dachten er anders over. Ze zetten 7-5 om in 7-11. Thuiscoach Rosiers reageerde met drie wissels. Die boden langs 12-17 geen soelaas. Acht opslagmissers, dat was van het goede te veel. Borgworm jumpte vrijuit naar 20-24, begon dan vreemd genoeg ook te kwakkelen (24-24), tot Roman Abinet twee winners op een rij afvuurde: 24-26. In de tweede akte hielden de Waalse kemphanen elkaar in evenwicht. Tot 10-10. Terwijl Gil Hofmans tegen een offday vocht, sloegen Perin, Vandooren en Madsen de kloof: 10-14. Met bij 12-16 een blok van Cosemans als toetje: 12-17. Guibertin zag de tweede bui hangen. Een koud kunstje, zo leek het wel voor hardhitter Abinet. Nu met een aanvalsbom en een ace (14de punt), om de voorsprong via 17-23 te verdubbelen: 19-25. In het derde luik werd 13-13 het kantelpunt. Cosemans, Perin en Abinet drukten los door naar 13-18. Guibertin morrelde nog aan de opstelling. Veel baat leverde dat niet op. Bij 15-20 en 18-23 rook een verrassend vinnig Borgworm de volle pot. Het team van Frédéric Servotte domineerde in de aanval (53 ptn. tegen 34), aan de opslag (9 aces tegen 4) en aan het blok (6 tegen 4). De driepunter beloont de Luikenaars met de leidersplaats in de Challenge play-off. (PLG)